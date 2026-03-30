İstanbul'da sağanak yağış ve sis. Hava ve deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi

Marmara

Çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale ve Edirne dışında) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Çanakkale 16, Edirne 15, İstanbul 11, Kocaeli 11 derece.

Ege

Çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar 8, Denizli 15, İzmir 18, Muğla 14 derece.

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusunda Güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Adana 18, Antalya 17, Hatay 17, Mersin 18 derece.

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara 8, Eskişehir 8, Konya 12, Nevşehir 7 derece.

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bolu 8, Düzce 12, Kastamonu 12, Zonguldak 10 derece.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Çorum çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Amasya 15, Artvin 14, Samsun 15, Trabzon 13 derece.

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusu ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi var.

Erzurum 8, Kars 7, Malatya 13, Van 9 derece.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt ve Batman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Diyarbakır 13, Gaziantep 13, Siirt 9, Şanlıurfa 15 derece.