İstanbul'da sağanak yağış ve sis. Hava ve deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi
30.03.2026 08:45
Son Güncelleme: 30.03.2026 09:23
NTV - Haber Merkezi
Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. İstanbul'da yağmur, fırtına ve sis nedeniyle hava ve deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının batı kıyılarda 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de 5 ila 7 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor.
Yağışların, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusunda Güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km /saat) olarak esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Marmara
Çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale ve Edirne dışında) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Çanakkale 16, Edirne 15, İstanbul 11, Kocaeli 11 derece.
Ege
Çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar 8, Denizli 15, İzmir 18, Muğla 14 derece.
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusunda Güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Adana 18, Antalya 17, Hatay 17, Mersin 18 derece.
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara 8, Eskişehir 8, Konya 12, Nevşehir 7 derece.
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Bolu 8, Düzce 12, Kastamonu 12, Zonguldak 10 derece.
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Çorum çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Amasya 15, Artvin 14, Samsun 15, Trabzon 13 derece.
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusu ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi var.
Erzurum 8, Kars 7, Malatya 13, Van 9 derece.
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt ve Batman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Diyarbakır 13, Gaziantep 13, Siirt 9, Şanlıurfa 15 derece.
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA 42 UÇAK İNEMEDİ 147 UÇUŞ İPTAL
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yetersiz görüş mesafesi nedeniyle dün 42 uçak iniş yapamadı.
Havada uzun süre bekleyen uçakların çoğu İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
Bir bölümü de farklı şehirlerdeki havalimanlarına indi.
Meteoroloji raporlarına göre rüzgar ve yağmurun İstanbul'da etkisini artırması bekleniyor. Rüzgarın hızı yer yer saatte 45 kilometreye çıkacak.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şu ana kadar 147 sefer iptal edildi.
Yolculara uçuşlarının durumunu internet sitesi üzerinden kontrol etmeleri öneriliyor.
İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Marmara genelinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle birçok deniz otobüsü seferi de aksadı.
İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) işletmesinin saat 08.30'da yapılması planlanan Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferi ile saat 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa seferi iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsü İşletmesi'nin (BUDO) Bursa-İstanbul arasındaki seferlerinin de saat 13.00'e kadar yapılmayacağı duyuruldu.
İSTANBUL'DA SABAH TRAFİĞİ YÜZDE 81'E ULAŞTI
İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı. Kentte mesai öncesi erken saatlerden itibaren ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.
Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Ankara istikametinde Beylikdüzü'nden başlayan trafik, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Cevizlibağ, Edirnekapı, Halıcıoğlu, Çağlayan ve Mecidiyeköy'e kadar etkili oldu. D-100 Karayolu'nun Haramidere mevkisinde araçlar çift yönlü olarak güçlükle ilerledi.
Haliç Köprüsü girişinde de her iki yönde trafik ağır seyretti.
TEM Otoyolu Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinde başlayan trafik Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam etti.
Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM bağlantı yolları arasında trafik yoğunluğu oluşurken Karaköy–Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda araçlar yavaş seyretti.
Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi ile buralara bağlanan yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.
Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Tuzla'dan başlayan trafik Kadıköy'e kadar sürüyor. TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe ile Ataşehir arasında yoğunluk gözlendi.
Öte yandan metrobüs ve otobüs durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 89, Avrupa Yakası'nda yüzde 72'ye çıkarken kent genelindeki yoğunluk yüzde 81'e ulaştı.