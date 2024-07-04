İstanbul'da sağanak yağış: Yollar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış bölgesel olarak etkili olurken, iş çıkışı vatandaşlar su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı, bazı yollar göle döndü.

İstanbul'da sağanak yağış: Yollar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yağış İstanbul Avrupa Yakası’nda etkili oldu.

Sağanak yağış sonrası Bahçelievler, Yenibosna - Sefaköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yağışın etkisiyle birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da sağanak yağış: Yollar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı - 2

Yağış İstanbul Bahçelievler ilçesi Yenibosna mevkiinde de etkisini gösterdi.

İş çıkışı vatandaşlar sağanak yağışa yakalandı. Yağış nedeniyle göle dönen yolda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi. Sultangazi ve Bağcılar'da ise göle dönen yollar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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