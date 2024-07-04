İstanbul'da sağanak yağış: Yollar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış bölgesel olarak etkili olurken, iş çıkışı vatandaşlar su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı, bazı yollar göle döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yağış İstanbul Avrupa Yakası’nda etkili oldu.
Sağanak yağış sonrası Bahçelievler, Yenibosna - Sefaköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yağışın etkisiyle birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.