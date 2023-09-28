İstanbul'da sağanak yolları göle çevirdi (Araçlar suya gömüldü)

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde aralıklarla devam eden yağış, bazı bölgelerde etkisini artırdı. Küçükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir'de aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle araçlar suya gömüldü. İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan kuvvetli yağışın sabaha kadar devam edeceğinin tahmin edildiğini belirterek, "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." uyarısını yaptı. Öte yandan AFAD'dan da vatandaşların telefonlarına uyarı mesajı gönderildi. Kuvvetli yağış nedeniyle Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nın bazı istasyonlarında sefer iptali yapılırken, Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatları işletmeye kapatıldı. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'daki yağışların 4 gün süreceğini ifade etti.

İstanbul'da sağanak yolları göle çevirdi (Araçlar suya gömüldü) - 1

Meteorolojinin dün Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı.

VİDEOYA GİT: Büyükçekmece'de sağanak: Yollar göle döndü 

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da sağanak yolları göle çevirdi (Araçlar suya gömüldü) - 2

Avrupa Yakası'nın Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif şekilde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.

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İstanbul'da sağanak yolları göle çevirdi (Araçlar suya gömüldü) - 3

Bazı bölgelerde aralıklarla süren yağış, öğleden sonra özellikle kentin Silivri, Büyükçekmece, Çatalca gibi batı kesimlerinde yerini sağanağa bıraktı.

Büyükçekmece'de etkisini artıran sağanak nedeniyle caddeler suyla kaplandı. Sürücüler, Muratçeşme Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

İstanbul'da sağanak yolları göle çevirdi (Araçlar suya gömüldü) - 4

Büyükçekmece'de kot farkından dolayı yolun aşağısında kalan bir iş yerinin önünde su birikintisi oluştu. İş yerini su basmaması için vatandaşlar kovayla tahliye çalışması yaptı.

İstanbul'da sağanak yolları göle çevirdi (Araçlar suya gömüldü) - 5

VALİ GÜL'DEN UYARI

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan kuvvetli yağışın sabaha kadar devam edeceğinin tahmin edildiğini belirterek, "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." uyarısını yaptı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili İstanbullular, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da sağanak yolları göle çevirdi (Araçlar suya gömüldü) - 6

AFAD, SMS GÖNDERDİ

AFAD'ın, vatandaşların telefonlarına gönderdiği kısa mesajda da "Meteorolojiye göre, İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır." uyarısında bulunuldu.

İstanbul'da sağanak yolları göle çevirdi (Araçlar suya gömüldü) - 7

4 GÜN SÜRECEK

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV canlı yayınında İstanbul'daki kuvvetli yağışa ilişkin açıklamalarda bulundu. 

En fazla yağışın Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt ve Başakşehir tarafında olduğunu ifade eden Çalışkan, "Lodos ve poyrazın çatıştığı yer olduğu için buraya diğer bölgelere göre daha fazla yağmur düşüyor. 30 ila 50 kg arasında yağış düştü." dedi.

İstanbul'da sağanak yolları göle çevirdi (Araçlar suya gömüldü) - 8

Geçen ay İstanbul'daki sel faciasında 125 kilogram yağış düştüğünü hatırlatan Çalışkan, "İstanbul'da bir saatte yaşan 30 kg yağış su baskınlarına neden olabilir. Bu yağış İstanbul'da 4 gün sürecek." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da sağanak yolları göle çevirdi (Araçlar suya gömüldü) - 9

Yağışların 4 gün süreceğini dile getiren Çalışkan, "Genel olarak hafif olarak 4 gün boyunca sürecek. Ara ara bazı noktalarda kuvvetlenebilir. Pazar günü yer yer 20-25 kilogram yağmur düşebilir. En az 20 ilçede yağış hafif olurken bazı ilçelerde kısım kısım kuvvetli olabilir." diye konuştu.

İstanbul'da sağanak yolları göle çevirdi (Araçlar suya gömüldü) - 10

TRAMVAY VE TELEFERİK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Kuvvetli yağış nedeniyle Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nın bazı istasyonlarında sefer iptali yapılırken, Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatları işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatlarımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda yoğun yağış nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da sağanak yolları göle çevirdi (Araçlar suya gömüldü) - 11

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Kuvvet yağış Başakşehir ve Küçükçekmece'de su baskınlarına neden oldu.

İstanbul'da sağanak yolları göle çevirdi (Araçlar suya gömüldü) - 12

Yağmur suları nedeniyle araçlar sulara gömüldü.

İstanbul'da sağanak yolları göle çevirdi (Araçlar suya gömüldü) - 13

SÜRÜKLENDİ

Küçükçekmece İkitelli'de seyir halinde olan bir motosikletli ise yere düşerek suda sürüklenmeye başladı.

İstanbul'da sağanak yolları göle çevirdi (Araçlar suya gömüldü) - 14

Başakşehir İkitelli Selvi Sokak'ta yağış sorası yol göle döndü. Çok sayıda araç mahsur kaldı.

Araçlarının içinde mahsur kalan vatandaşlar araçlarının üzerine çıktı. Göle dönen yol havadan görüntülendi.

İstanbul'da sağanak yolları göle çevirdi (Araçlar suya gömüldü) - 15

Şişli'de bulunan Cevahir Alışveriş Merkezi'nde ise müşteriler aşırı yağış nedeniyle içeride mahsur kaldı.

Dışarıya çıkamayan vatandaşlar, girişte beklemek zorunda kaldı.

İstanbul'da sağanak yolları göle çevirdi (Araçlar suya gömüldü) - 16

MAHSUR KALDI

Seyit Onbaşı Caddesi'nde de suların yükselmesiyle araçlar mahsur kaldı.

Aracın içerisinde kalan bir sürücü, şoför mahallinden cama çıkarak kurtarılmayı bekledi. Bu sırada bir kişinin ise sürüklenmemesi için aracı iple direğe bağladığı görüldü.

İstanbul'da sağanak yolları göle çevirdi (Araçlar suya gömüldü) - 17

ÇATALCA'DA YOL ÇÖKTÜ

Çatalca’da ise yoğun yağıştan dolayı yol çöktü.

Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki kurulan semt pazarının bulunduğu alanda çöken yola, 2 araç düştü.

Olayda yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

İstanbul'da sağanak yolları göle çevirdi (Araçlar suya gömüldü) - 18
İstanbul'da sağanak yolları göle çevirdi (Araçlar suya gömüldü) - 19
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