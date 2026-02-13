İstanbul'da sağlık ocağında dinleme cihazı bulundu

İddiaya göre temizlik görevlisi C.A., doktorların dinlenme odasında temizlik yaptığı sırada siyah renkli, ışıkları yanıp sönen bir cihaz fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ocağında görevli doktor S.S. polis ekiplerine şikayette bulundu.

S.S. isimli doktor, ifadesinde cihazın kurum içerisinde ne amaçla ve kim tarafından kullanıldığının ortaya çıkarılmasını istediğini belirtti.

S.S. ayrıca, cihazı kurumda görev yapan başka bir doktor olan Ö.Ö.'nün yerleştirmiş olabileceğini düşündüğünü öne sürdü. S.S. ifadesinde, Ö.Ö.'in daha önce yetkisi olmamasına rağmen güvenlik kameralarını kendi cihazından açarak izlediğini bildiğini iddia etti.