İstanbul'da sahte dolar çetesi çökertildi

Bankamatikleri kullanan kişiler tarafından üst üste 100 dolarlık banktnotlar yatırıldığını, bunların daha sonra Türk Lirası'na çevrilerek başka hesaplara havale edildiğini tespit eden yetkililer, söz konusu 33 adet 100 dolarlık banknotu bir tutanakla incelenmek üzere Merkez Bankası'na gönderdi.