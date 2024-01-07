İstanbul'da sahte dolar çetesi çökertildi
İstanbul'da bulunan bankamatiklere aslına çok benzeyen sahte 100 dolarlar yatırarak daha sonra bunları internet bankacılığı üzerinden TL'ye çevirip başka hesaplara havale eden 2’si kadın 9 kişilik çete, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin bankamatiklerden sahte para yatırdıkları anları güvenlik kameraları kaydetti. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul’da bulunan bir bankanın genel müdürlük yetkilileri, ATM’lerinden yapılan şüpheli işlemleri fark ederek harekete geçti.