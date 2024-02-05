İstanbul’da sahte polislerden 1,5 milyon liralık vurgun
İstanbul’da sahte polisler, 1,5 milyon liralık dolandırıcılık yaptı. İhbar üzerine harekete geçen polis, olayla ilgili olarak 11 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında, paranın havale edildiği hesap sahibinin de bulunduğu 10 kişi tutuklandı.
İstanbul’da telefon dolandırıcıları, emekli bir vatandaşı 1,5 milyon lira dolandırdı.31 Aralık 2023 tarihinde Kadıköy’de polise başvuran A.G. kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyip şikayetçi oldu.