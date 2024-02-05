İstanbul’da sahte polislerden 1,5 milyon liralık vurgun

İstanbul’da telefon dolandırıcıları, emekli bir vatandaşı 1,5 milyon lira dolandırdı.

31 Aralık 2023 tarihinde Kadıköy’de polise başvuran A.G. kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyip şikayetçi oldu.