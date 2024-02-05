İstanbul’da sahte polislerden 1,5 milyon liralık vurgun

İstanbul’da sahte polisler, 1,5 milyon liralık dolandırıcılık yaptı. İhbar üzerine harekete geçen polis, olayla ilgili olarak 11 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında, paranın havale edildiği hesap sahibinin de bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

İstanbul’da sahte polislerden 1,5 milyon liralık vurgun - 1

İstanbul’da telefon dolandırıcıları, emekli bir vatandaşı 1,5 milyon lira dolandırdı.

31 Aralık 2023 tarihinde Kadıköy’de polise başvuran A.G. kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyip şikayetçi oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da sahte polislerden 1,5 milyon liralık vurgun - 2

Emekli olduğu öğrenilen A.G., arayan kişilerin banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyerek kendisini korkuttuğunu söyledi.

Şüphelilerin operasyon bitene kadar parayı söyledikleri hesaba havale edilmesini istediğini de belirten mağdur A.G. bankadaki parasını verilen hesaba gönderdiğini anlattı.
İstanbul’da sahte polislerden 1,5 milyon liralık vurgun - 3

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada paranın gönderildiği banka hesap bilgilerini inceledi.

Havale edilen paranın, işlemin ardından çekildiği tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri operasyon başlattı.
İstanbul’da sahte polislerden 1,5 milyon liralık vurgun - 4

Yapılan baskınlarda olayla ilgili 3’ü kadın 11 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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