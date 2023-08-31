İstanbul’da Salvador Dali maskeli soygun girişimi

KİLİTLİ KAPIYI AÇAMADILAR

Kilitli olan kapıyı açamayan şüphelilerden biri kaçtıkları sırada kuyumcunun camına doğru ateş etti.

İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Çevredeki kameraları izleyen ekipler, şüphelilerin olay yerine geldikleri aracın plakasının çalıntı, aracın ise F.A’ya ait olduğu belirlendi.