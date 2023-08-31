İstanbul’da Salvador Dali maskeli soygun girişimi

İstanbul’da iki kişi Salvador Dali maskesi takarak kuyumcu soymaya çalıştı. Kilitli olan kapıyı açmayı başaramayan hırsızlar, kaçtıkları sırada kuyumcunun camına ateş etti. Hırsızlar, emniyet güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

İstanbul’da Salvador Dali maskeli soygun girişimi - 1

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde Salvador Dali maskesi takan iki kişi, silahla kuyumcu soymaya çalıştı.

Olay, 23 Ağustos Çarşamba günü sabah 09.00 sıralarında ilçedeki General Aldoğan Caddesi’nde meydana geldi.

E.B. isimli kuyumcu sabah saatlerinde iş yerini düzenlediği sırada ressam “Salvador Dali” maskesi takan 2 hırsız içeri girmeye çalıştı.

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İstanbul’da Salvador Dali maskeli soygun girişimi - 2

KİLİTLİ KAPIYI AÇAMADILAR

Kilitli olan kapıyı açamayan şüphelilerden biri kaçtıkları sırada kuyumcunun camına doğru ateş etti.

İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Çevredeki kameraları izleyen ekipler, şüphelilerin olay yerine geldikleri aracın plakasının çalıntı, aracın ise F.A’ya ait olduğu belirlendi.

İstanbul’da Salvador Dali maskeli soygun girişimi - 3

SUÇLARINI İTİRAF ETTİ

F.A., ifadesinde aracı yeğeni Birkan Kartal’a kullanması için verdiğini söyledi.

Birkan Kartal düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kartal yapılan sorgusunda olayı Mahmut Aslan’la birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Mahmut Aslan da düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da Salvador Dali maskeli soygun girişimi - 4

TUTUKLANDILAR

Aramalarda, soygun girişiminde kullandıkları ruhsatsız tabanca ve 3 Salvador Dali maskesi ele geçti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Birkan Kartal’ın 12, Mahmut Aslan’ın 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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