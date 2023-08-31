İstanbul’da Salvador Dali maskeli soygun girişimi
İstanbul’da iki kişi Salvador Dali maskesi takarak kuyumcu soymaya çalıştı. Kilitli olan kapıyı açmayı başaramayan hırsızlar, kaçtıkları sırada kuyumcunun camına ateş etti. Hırsızlar, emniyet güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde Salvador Dali maskesi takan iki kişi, silahla kuyumcu soymaya çalıştı.
Olay, 23 Ağustos Çarşamba günü sabah 09.00 sıralarında ilçedeki General Aldoğan Caddesi’nde meydana geldi.
E.B. isimli kuyumcu sabah saatlerinde iş yerini düzenlediği sırada ressam “Salvador Dali” maskesi takan 2 hırsız içeri girmeye çalıştı.