İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi

İstanbul'da uğradığı kılıçlı saldırı sonucu yaşamını yitiren mimar Başak Cengiz'in (28) cenazesi, Ankara'da toprağa verildi. Cengiz için Yenimahalle'deki Yahyalar Merkez Camisi'nde kılınan namaza Başak Cengiz'in ailesi, nişanlısı, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cengiz, yakınlarının göz yaşları ile uğurlandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.11.2021 - 15:20 | Son Güncelleme : 11.11.2021 - 15:22

İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi - 1

'da uğradığı kılıçlı saldırı sonucu yaşamını yitiren mimar Başak Cengiz'in (28) cenazesi, 'da toprağa verildi.

SAMURAY KILIÇLI VAHŞETİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi - 2

Cengiz için Yenimahalle'deki Yahyalar Merkez Camisi'nde kılınan namaza Başak Cengiz'in ailesi, nişanlısı, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi - 3

Namaz öncesi anne Beyhan Cengiz tabuta sarılarak kızı için ağıt yaktı. Baygınlık geçiren anneye cami bahçesinde ilk yardım uygulandı.

İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi - 4

Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nişanlısını öldüren failin en ağır cezayı alması için konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi - 5

"PAZAR GÜNÜ GELİP ALACAKTIM"

Bu gibi cinayetlerin bir an önce son bulmasını isteyen Mızrak, "İdam getirsinler. Psikolojik sorunları varmış. Çıkıp birini öldürecekmiş. Her gün servise binen benim sevgilim o gün servise binmedi. Onu beklermiş. Pazar günü alıp gelecektim ben onu. Oradaki işi bitiyordu. Zaten nişanlanmıştık, düğün hazırlıklarına başlayacaktık. 6 ay oldu nişanlıydık. Görevi çıkmasa zaten İstanbul'a, evlenecektik." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi - 6

Mimar Başak Cengiz'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi - 7

OLAY

İstanbul Ataşehir'de sokakta yürürken, 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz'un kılıçla saldırdığı Başak Cengiz, kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetmişti.

Ankara'da çalışan ve bir inşaat projesi için kısa süreliğine İstanbul'a giden mimar Başak Cengiz'i öldüren saldırgan ilk ifadesinde, kılıçlara merakı olduğunu, yıllar içinde 10'a yakın kılıç satın aldığını, birini öldürmeyi kafasına koyduğunu, erkekler direnebileceği için bir kadına yöneldiğini anlatmıştı.

İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi - 8
İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi - 9
İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi - 10
İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi - 11
İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi - 12
İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi - 13
İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi - 14
İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi - 15
İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi - 16
İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi - 17
İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi - 18
İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi - 19
İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi - 20
İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi - 21
İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi - 22
İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi - 23
İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi - 24
İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi - 25
İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi - 26
İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi - 27
İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi - 28

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