İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz başkentte toprağa verildi

"PAZAR GÜNÜ GELİP ALACAKTIM"

Bu gibi cinayetlerin bir an önce son bulmasını isteyen Mızrak, "İdam getirsinler. Psikolojik sorunları varmış. Çıkıp birini öldürecekmiş. Her gün servise binen benim sevgilim o gün servise binmedi. Onu beklermiş. Pazar günü alıp gelecektim ben onu. Oradaki işi bitiyordu. Zaten nişanlanmıştık, düğün hazırlıklarına başlayacaktık. 6 ay oldu nişanlıydık. Görevi çıkmasa zaten İstanbul'a, evlenecektik." ifadelerini kullandı.