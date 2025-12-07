İstanbul'da sarı kodlu yağış başladı, 24 saat boyunca aralıksız sürecek
07.12.2025 08:16
AA, İHA, DHA
İstanbul'da beklenen sağanak yağış gece yarısından itibaren etkili olmaya başladı. Yollarda su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından sarı kod verilen İstanbul'da kuzey kesimlerde başlayan sağanak, gece boyunca zaman zaman şiddetini artırarak kent geneline yayıldı.
Sağanak nedeniyle kentin bazı bölgelerinde su birikintileri oluştu, sürücüler ve vatandaşlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Üsküdar Çengelköy'de tıkanan rögar nedeniyle bir yolu su bastı.
Bazı sürücüler güçlükle su birikintisinden geçerken, bazı sürücüler ise yoldan geri dönmek zorunda kaldı.
Şişli'de ise bazı iş yeri ve evleri su bastı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve İSKİ ekipleri, su basan dairelere müdahale etti.
İETT OTOBÜSÜ DEVRİLDİ
Etkili olan yağışla birlikte hasarlı kazalar meydana geldi. Şile Otoyolu Caddesi Çekmeköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, bariyerlere çarparak devrildi.
Otobüste yolcu bulunmadığı öğrenilirken, kazadan yara almadan kurtulan otobüs şoförü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
VALİLİK SARI KOD VERMİŞTİ
İstanbul Valiliği tarafından su baskınlarına ve kuvvetli yağışa dikkat çekilerek sarı kodlu uyarı verilmişti.
7 Aralık Pazar günü için uyarı yayınlayan İstanbul Valiliği, beklenen kuvvetli yağışla birlikte kentte sel, su baskını, ani akıntılar ve trafikte aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği vurgulandı.
Vatandaşların tedbirli olmaları, toplu taşıma ve ulaşım planlamalarını hava durumuna göre yapmalarını istedi. Yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 10 derece düşecek.
Bugün il genelinde fırtınanın da etkili olacağı belirtildi. Kentte yağışların 24 saat boyunca etkili olması bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!
AFAD, rüzgarın hızının saatte 65 kilometrelere ulaşabileceğini duyurdu.