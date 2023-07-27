İstanbul’da satırlı sopalı baskın: 4 yaralı
Ataşehir’de bir grup saldırgan, cadde üzerinde hız yaparak ilerledikleri için kendilerini uyaran esnafın dükkanını satır ve bıçaklarla bastı. Saldırganlar, olayı yatıştırmak isteyen vatandaşları da dövdü. Olayda 1’i boğazına satır darbesi alan 4 kişi yaralandı.
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde cadde üzerinde hız yapan gruptakiler, kendilerini uyaran esnafa saldırdı.
Olay dün saat 11.30 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre henüz kimliği belirlenemeyen bir araç sürücüsü, cadde üzerinde hız yaptığı esnada kendisini uyaran esnaf ile tartıştı.
Kısa süren sözlü tartışma sonrası olay yerinden ayrılan araç sürücüsü beraberinde getirdiği 5 kişiyle, kendisi uyaran vatandaşın dükkanını bastı.