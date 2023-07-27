İstanbul’da satırlı sopalı baskın: 4 yaralı

SATIR VE SOPALARLA GELDİLER

Konuya ilişkin konuşan çevre esnafı Abdurrahman Ormanlı, “Araç sokak içerisinden hızlı gidiyordu. Yan komşumuz da araç sahibine hız yapmaması konusunda uyardı. Sözlü bir tartışma yaşandı. Şahıslar buradan ayrıldı ve kısa süre sonra 4-5 kişi tekrar geldiler ellerinde satır ve sopalar vardı. Arkadaşlarımızı darp ettiler. Ellerinde satır ve bıçakları olduğu için ayıramadık. Biz kalabalık olmaya başlayınca onlar da olay yerinden ayrıldı. 4 kişi yaralandı sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.” dedi.