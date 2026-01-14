İstanbul'da savcı, kadın hakimi vurdu! Adliyedeki saldırıda yeni ayrıntı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde kadın hakimi vuran savcı adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili yeni ayrıntılar var. Tetiği çeken savcının iki yıl boyunca Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yaptığı belirlendi.