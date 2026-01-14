İstanbul'da savcı, kadın hakimi vurdu! Adliyedeki saldırıda yeni ayrıntı
14.01.2026 10:33
NTV - Haber Merkezi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde kadın hakimi vuran savcı adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili yeni ayrıntılar var. Tetiği çeken savcının iki yıl boyunca Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yaptığı belirlendi.
Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde dün bir silahlı saldırı gerçekleşti.
Kadın bir hakim, bir savcı tarafından vuruldu. Araya o sırada odada bulunan hükümlü çaycı girdi.
Adliyedeki saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
SALDIRIYI SAVCI KILIÇARSLAN GERÇEKLEŞTİRDİ
Saldırıyı 33 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın gerçekleştirdiği belirlendi.
Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman bacağından yaralandı.
İkinci saldırıyı yapmaya hazırlanan Kılıçarslan'a çaycı Yakup Karadağ engel oldu.
SAVCI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Görevlinin Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olduğu, cezasının bir kısmını tamamladığı için çalışabildiği ortaya çıktı.
Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltına alındı.
Gözaltındaki işlemleri tamamlanan savcı, adliyeye sevk edildi.
SAVCI KADINA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ BÜROSUNDA GÖREV YAPMIŞ
Yaralanan hakim Aslı Kahraman hastaneye kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri adliyede ve saldırının gerçekleştiği alanda çalışma yaptı.
Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada savcı ile hakimin bir dönem Anadolu Adliyesi'nde asliye ceza mahkemesinde birlikte görev yaptıkları öğrenildi.
Savcı Kılıçarslan'ın iki yıl boyunca Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yaptığı ortaya çıktı.