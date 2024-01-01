İstanbul'da şehitler ve Gazze için yürüyüş

Erdoğan şöyle konuştu: "Camiler doldu, dışarıda namazlar kılındı. Buralarda gördük ki kendi devletleri bir ateşkes çağrısında bile bulunamadılar. ABD başta olmak üzere batı her türlü değeri ayaklar altına almayı göze aldılar. İsrail sen ne yaparsan yap biz sana destek olacağız, zaman tanıyacağız gibi direnişin içindeler. 21. yy dünyasında soykırımın yapılmasını her gün yüzlerce çocuğun öldürülmesini insanlık vicdanı kabul etmiyor. Kutuplaşma varmış gibi lanse etmeye çalışanlar toplumu bölmeye çalışanlardır. PKK, PYD'yi destekleyenler de onlar. Filistin'deki katliamı destekleyenler de onlar."