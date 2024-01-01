İstanbul'da şehitler ve Gazze için yürüyüş
Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da, Filistin'e destek yürüyüşü düzenleniyor. Milli İrade Platformu öncülüğündeki organizasyona 308 sivil toplum kuruluşu katılıyor. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Şehitlerimizi rahmetle anmak, İsrail'i lanetlemek için buradayız" dedi. Erdoğan, "Buradan bir kere yılın ilk günü ilk sabahı. Bunun çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Ayasofya Cami'nin prangaları kırıldı, Filistin için de öne adımı olduğunu biliyoruz. Katil İsrail'i lanetleyelim, şehitlerimiz var." diye konuştu.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi hedef alan insanlık dışı saldırılarına "dur" demek ve teröre tepki göstermek için Milli İrade Platformu öncülüğündeki 308 sivil toplum toplum kuruluşu yılın ilk sabahında yürüyüş gerçekleştiriyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi'nde sabah namazının kılınmasının ardından katılımcılar cami önlerindeki alanlarda toplandı.