İstanbul'da şehitler ve Gazze için yürüyüş

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da, Filistin'e destek yürüyüşü düzenleniyor. Milli İrade Platformu öncülüğündeki organizasyona 308 sivil toplum kuruluşu katılıyor. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Şehitlerimizi rahmetle anmak, İsrail'i lanetlemek için buradayız" dedi. Erdoğan, "Buradan bir kere yılın ilk günü ilk sabahı. Bunun çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Ayasofya Cami'nin prangaları kırıldı, Filistin için de öne adımı olduğunu biliyoruz. Katil İsrail'i lanetleyelim, şehitlerimiz var." diye konuştu.

İstanbul'da şehitler ve Gazze için yürüyüş - 1

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi hedef alan insanlık dışı saldırılarına "dur" demek ve teröre tepki göstermek için Milli İrade Platformu öncülüğündeki 308 sivil toplum toplum kuruluşu yılın ilk sabahında yürüyüş gerçekleştiriyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi'nde sabah namazının kılınmasının ardından katılımcılar cami önlerindeki alanlarda toplandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da şehitler ve Gazze için yürüyüş - 2

Vatandaşların özel araçları veya otobüslerle camilere ulaşması nedeniyle Yenikapı sahil yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da şehitler ve Gazze için yürüyüş - 3

Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanı ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

İstanbul'da şehitler ve Gazze için yürüyüş - 4

Namaz sonrası Ayasofya Meydanı'nda toplanan katılımcılar "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas’a selam direnişe devam" sloganları attı.  Milli İrade Platformu'ndan yapılan yürüyüşe çağrı açıklamasında, ekim ayından beri Gazze'den gelen haberlerin yaralara yeni yaralar eklediği belirtilmişti.  İsrail’in kadın, çocuk demeden Filistinlileri topyekun ve korkakça yok etmeye çalışması karşısında dünyanın ayağa kalktığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

''Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak; bebek, çocuk, kadın demeden katliam yapan İsrail’in karşısında bir an olsun susmadık, susmayacağız. Özellikle sürecin uzamasıyla soykırım kanıksanmaya, rakamlar istatistiğe dönmeye başlamıştır. Buna karşı sessizleşen dünyaya güçlü bir uyarı yapmak istemekteyiz. Yılın ilk mesajını tüm dünyaya Türkiye’den ulaştırmak ve Gazze’deki katliama 'dur’ demek için 'yüzyılın yürüyüşünü ve buluşmasını' tertip etmekteyiz. 1 Ocak 2024 saat 08.30 ‘da Milli İrade Platformu'nun 308 üye kuruluşu, vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kurumlarımızla birlikte Galata Köprüsü'nde buluşuyoruz.''

İstanbul'da şehitler ve Gazze için yürüyüş - 5

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Yürüyüş için Fatih'te Ragıp Gümüşpala ve Reşadiye Caddelerinin Galata Köprüsü istikametleri trafiğe kapalı. Sirkeci Meydanı'na çıkan ana arterler, Tophane Işıklar ile Karaköy Meydanı arası da iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Sürücüler, alternatif yollara yönlendirilecek. Etkinliğin sonlanmasıyla trafik normal akışına dönecek.

İstanbul'da şehitler ve Gazze için yürüyüş - 6

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan,  Galata'daki yürüyüşe ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Buradan bir kere yılın ilk günü ilk sabahı. Bunun çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Ayasofya Cami'nin prangaları kırıldı, Filistin için de öne adımı olduğunu biliyoruz. Katil İsrail'i lanetleyelim, şehitlerimiz var. Şehitlerimizi rahmetle anmak, İsrail'i lanetlemek için buradayız." dedi.

İstanbul'da şehitler ve Gazze için yürüyüş - 7

Erdoğan şöyle konuştu: "Camiler doldu, dışarıda namazlar kılındı. Buralarda gördük ki kendi devletleri bir ateşkes çağrısında bile bulunamadılar. ABD başta olmak üzere batı her türlü değeri ayaklar altına almayı göze aldılar. İsrail sen ne yaparsan yap biz sana destek olacağız, zaman tanıyacağız gibi direnişin içindeler. 21. yy dünyasında soykırımın yapılmasını her gün yüzlerce çocuğun öldürülmesini insanlık vicdanı kabul etmiyor. Kutuplaşma varmış gibi lanse etmeye çalışanlar toplumu bölmeye çalışanlardır. PKK, PYD'yi destekleyenler de onlar. Filistin'deki katliamı destekleyenler de onlar."

İstanbul'da şehitler ve Gazze için yürüyüş - 8
İstanbul'da şehitler ve Gazze için yürüyüş - 9
İstanbul'da şehitler ve Gazze için yürüyüş - 10
İstanbul'da şehitler ve Gazze için yürüyüş - 11
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