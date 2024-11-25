İstanbul’da seri cinayetler | Ev ev dolaşıp katliam yaptı: 7 kişiyi öldürdü, yaşamına son verdi

İstanbul’da 33 yaşındaki bir adam ailesini katletti. Bahtiyar Aladağ isimli kişi, dün ev ev dolaşarak seri cinayetler işledi. Aladağ dün annesi, babası ve kuzeni ile kuaförünü öldürüp yaşamına son verdi. Saldırganın dün tüm bu cinayetlerin öncesinde eşi, oğlu ve kayınvalidesini de katlettiği ortaya çıktı. Büyükçekmece Gölü kenarında bulunan yeni cesetlerle birlikte, 1,5 saat içinde işlenen cinayetlerde can kaybı 8’e yükselmiş oldu.

İstanbul’da seri cinayetler | Ev ev dolaşıp katliam yaptı: 7 kişiyi öldürdü, yaşamına son verdi - 1

İstanbul’da dün 1,5 saat içinde 7 cinayet işlendi.

Bahtiyar Aladağ isimli adam, ev ev dolaşıp ailesini katletti.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da seri cinayetler | Ev ev dolaşıp katliam yaptı: 7 kişiyi öldürdü, yaşamına son verdi - 2

EŞİ VE ÇOCUĞU İLE KAYINVALİDESİNİ GÖL KENARINDA ÖLDÜRDÜ

Saldırgan Aladağ dün ilk önce eşinin, 10 yaşındaki çocuğunun ve kayınvalidesinin piknik yaptığı Büyükçekmece’deki göl kenarına gitti.

Aladağ burada çocuğu, kayınvalidesi ve eşini öldürdü.

Dünden bu yana ulaşılamayan üç kişinin cesetleri, bugün bulundu.

İstanbul’da seri cinayetler | Ev ev dolaşıp katliam yaptı: 7 kişiyi öldürdü, yaşamına son verdi - 3

Fotoğraf: Bahtiyar Aladağ

ANNE VE BABASININ EVİNİ BASTI

Saldırgan Aladağ daha sonra Büyükçekmece’ye bağlı Celaliye Mahallesi’ndeki Çayır 1 Sokak’ta yaşayan ailesinin oturduğu eve gitti.

Aladağ burada, annesi, babası ve kız kardeşine silahla ateş ettikten sonra olay yerinden otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, baba Muhammet Aladağ ile anne Necmiye Aladağ’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, kız kardeş Buket ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da seri cinayetler | Ev ev dolaşıp katliam yaptı: 7 kişiyi öldürdü, yaşamına son verdi - 4

AVCILAR’A GİDİP KUAFÖRÜNÜ ÖLDÜRDÜ

Olay yerinden kaçan şüpheli Aladağ, daha sonra Avcılar’daki Cemil Meriç Sokak’ta bulunan bir kuaför dükkanına gitti.

Zanlının buraya silahla ateş açması sonucu, kuaförde çalışan Mehmet Salih Özsökük yaşamını yitirirken, Aladağ’ın evli olduğu öğrenilen S.A. ile bu kişinin kardeşi Gökhan Soylu yaralandı.

İstanbul’da seri cinayetler | Ev ev dolaşıp katliam yaptı: 7 kişiyi öldürdü, yaşamına son verdi - 5

ESENYURT’TA KUZENİNİ VURDU

Aladağ, gerçekleştirdiği olayın ardından gittiği Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak’ta kuzeni Şadan Serdar Buke’ye de silahla ateş etti. Buke saldırıda yaşamını yitirdi.

İstanbul’da seri cinayetler | Ev ev dolaşıp katliam yaptı: 7 kişiyi öldürdü, yaşamına son verdi - 6

YAŞAMINA SON VERDİ

Zanlı daha sonra olay yerine geldiği otomobiline bindikten sonra başına silahla ateş ederek yaşamına son verdi.

İstanbul’da seri cinayetler | Ev ev dolaşıp katliam yaptı: 7 kişiyi öldürdü, yaşamına son verdi - 7

Emniyet güçlerinin olaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Bugün üç kişinin daha cesetlerinin bulunduğu yerdeki inceleme ise devam ediyor.

İstanbul’da seri cinayetler | Ev ev dolaşıp katliam yaptı: 7 kişiyi öldürdü, yaşamına son verdi - 8

CENAZELER TESLİM ALINDI

8 kişinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin de yaralandığı olayda, Bahtiyar Aladağ, Muhammet Aladağ, Necmiye Aladağ, Serdar Buke ve Mehmet Salih Özsökük’ün cenazeleri için Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürülmüştü.

Otopsi işlemleri tamamlanan Mehmet Salih Özsökük, Serdar Buke, anne Necmiye Aladağ, baba Muhammet Aladağ ve Bahtiyar Aladağ’ın cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı.

İstanbul’da seri cinayetler | Ev ev dolaşıp katliam yaptı: 7 kişiyi öldürdü, yaşamına son verdi - 9

KATİL ZANLISININ ÇOCUKLUK ARKADAŞI KONUŞTU

Cinayete ilişkin soruşturma ve ekiplerin olay yerlerindeki incelemeleri sürerken, katil zanlısı Aladağ’ın berberinin olduğu bölgede yaşayan çocukluk arkadaşı gazetecilere konuştu.

“Böyle şeyleri hiç yoktu. Son zamanlarda dükkanı açmıyormuş, nadiren açıyormuş.” diyen Aladağ’ın çocukluk arkadaşı, katil zanlısının eşinin ailesi ile zaman zaman sorunlar yaşadığını da söyledi.

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