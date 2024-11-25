İstanbul’da seri cinayetler | Ev ev dolaşıp katliam yaptı: 7 kişiyi öldürdü, yaşamına son verdi

Fotoğraf: Bahtiyar Aladağ

ANNE VE BABASININ EVİNİ BASTI

Saldırgan Aladağ daha sonra Büyükçekmece’ye bağlı Celaliye Mahallesi’ndeki Çayır 1 Sokak’ta yaşayan ailesinin oturduğu eve gitti.

Aladağ burada, annesi, babası ve kız kardeşine silahla ateş ettikten sonra olay yerinden otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, baba Muhammet Aladağ ile anne Necmiye Aladağ’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, kız kardeş Buket ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.