İstanbul'da serin ve yağışlı hava: Sıcaklıklar 2 ila 6 derece düşüyor

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.