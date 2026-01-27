İstanbul'da sert lodos ve yağmur var. 24 il için fırtına uyarısı
27.01.2026 05:06
Son Güncelleme: 27.01.2026 05:17
NTV - Haber Merkezi
Hava sıcaklığı yurt genelinde artarken birçok bölgede şiddetli yağış bekleniyor. Meteoroloji tarafından 24 il için sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. İstanbul'da da lodos sert esecek ve yağmur var.
Ülke genelinde gelecek hafta beklenen şiddetli soğuklara kadar sıcaklıklar yüksek seyredecek. Yurdun büyük bölümünde ise şiddetli yağışlar yaşanacak.
İSTANBUL'DA SERT LODOS
İstanbul'da da lodos sert esecek, yağış var ama sıcaklık 14 derece olacak.
Ankara'da akşam saatlerinde yağmur beklenirken hava 12 derece.
İzmir ve Antalya'da yine kuvvetli yağış bekleniyor. Dolu ve hortum tehlikesi var.
24 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Giresun, Hatay, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kütahya, Muğla, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Uşak, Karabük ve Düzce için sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.
DENİZLERDE FIRTINA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in batısında rüzgarın, bugün sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor. Fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan, açıklarda ise güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda, aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.