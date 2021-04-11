İstanbul'da sevindiren haber: Barajlarda doluluk yüzde 80'e dayandı

Etkili olan kar ve yağmur yağışlarının ardından barajlardaki su seviyesi hızla yükselmeye başladı.

İstanbul’da etkili olan kar ve yağmur yağışları sonrası doluluk oranı yüzde 96.94 seviyelerine ulaştı.

Ömerli Barajı bu oran ile İstanbul barajları içerisinde doluluk oranı en yüksek baraj olarak 1’inci sıraya yükseldi. Öte yandan, doluluk oranı rekor seviyeye ulaşan Ömerli Barajı havadan görüntülendi.