İstanbul’da sıcak hava bunaltacak: Güneşin altında 40 derece hissedilecek (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

EGE'DE HAVA NEMLİ

Ege’de hava nemli ve çok bunaltıcı, bulutluluk da artacak. Manisa 37, Denizli 39, Muğla ve Bodrum 38, Kütahya 35 derece. Rüzgar perşembe Manisa tarafında kuvvetlenecek.

Akdeniz’de Adana’da 36 derece olan sıcaklık, yüzde 65 bağıl nem ile etkisiyle, 45 dereceye ulaşıyor. Hissedilen sıcaklık Mersin’de 43, Hatay’da 38 derece.