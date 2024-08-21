İstanbul’da sıcak hava bunaltacak: Güneşin altında 40 derece hissedilecek (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Ankara gölgede 37 derece.
İzmir'de rüzgar nemli ve gece hafif estiğinden hava çok bunaltıcı, hissedilen sıcaklık 39 derece.
Bursa açık 34 derece.
Antalya’da 32 derece sıcaklık yüzde 75 nem oranı ile birlikte 43 derece hissediliyor.
Marmara’da çarşamba sıcaklık değişmiyor, Edirne 37, Çanakkale 35, Sakarya 33 derece. Edirne, Çanakkale, Balıkesir taraflarında kısmi sağanak geçişi olacak. Perşembe rüzgar daha sert.
İç Anadolu’da bu yazın en sıcak günleri yaşanıyor, sıcaklık gölgede Sivas, Kayseri, Yozgat, Çankırı’da 38-40 dereceye ulaşacak.
Konya 37 derece, Eskişehir'in 2-3 ilçesinde sağanak geçişi olabilecek.
Ege’de hava nemli ve çok bunaltıcı, bulutluluk da artacak. Manisa 37, Denizli 39, Muğla ve Bodrum 38, Kütahya 35 derece. Rüzgar perşembe Manisa tarafında kuvvetlenecek.
Akdeniz’de Adana’da 36 derece olan sıcaklık, yüzde 65 bağıl nem ile etkisiyle, 45 dereceye ulaşıyor. Hissedilen sıcaklık Mersin’de 43, Hatay’da 38 derece.
Karadeniz’in doğusunda da yazın en sıcak günleri, Samsun, Ordu, Giresun boyunca sıcaklık sahillerde 33, iç kesimlerindeki ilçelerde ise 38 dereceleri bulacak.
Amasya ve Tokat 42, Kastamonu 35 derece.
Doğu ve Güneydoğu’da sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Erzurum 33, Malatya, Elazığ, Tunceli 40, Gaziantep 41, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece…