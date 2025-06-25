İstanbul'da sıcak hava bunalttı: Caddebostan sahile akın ettiler

Kavurucu sıcaklara çözümü gölgelik alanda uyumakta bulduğunu dile getiren Cemil Ay, "Emekliyim, torunumla birlikte geldik. Serinlemek için sahilde böyle ağaç altı bir yere geldim. Biraz uyudum dinlendim, iyi geldi" dedi. Bunaltıcı sıcaklara rağmen sporuna devam ettiğini söyleyen Kubilay Pamukçu ise, "Ben serinlemek yerine güneşten daha çok faydalanmaya çalışıyorum, çünkü güneşe ihtiyacımız var. İnsanoğlu olarak doğayı çok hoyratça kullandığımız için iklim şartları giderek kötüleşiyor ne yazık ki. Nüfus kalabalığı arttıkça bu tip olumsuzluklar da kendini gösteriyor ama yine de doğanın tadını çıkarmak lazım. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Evet havalar sıcak ama bu rüzgar da olmasa çekilir gibi değil" diye belirtti.



İstanbul'da sıcak hava dalgasının cuma gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.