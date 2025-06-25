İstanbul'da sıcak hava bunalttı: Caddebostan sahile akın ettiler
İstanbul'da etkili olan sıcak hava dalgası vatandaşları bunalttı. Termometrelerin 33 dereceyi gösterdiği şehirde, Caddebostan Sahili'nde kimileri serinlemek için denize girerken, kimileri ise ağaç gölgelerinde dinlenmeyi tercih etti.
İstanbul'da etkili olan sıcak havalar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) İstanbul için günler öncesinden yaptığı yüksek sıcaklık uyarısının ardından kent genelinde etkili olan Afrika sıcakları yaşamı olumsuz etkiledi.
Özellikle öğle saatlerinde güneşin yakıcı etkisi altında kalan vatandaşlar, serinlemek için çeşitli yöntemlere başvurdu. Caddebostan Sahili'nde serinlemek isteyen bazı vatandaşlar denize girerek rahatlamaya çalıştı. Yanı sıra sahil boyunca şemsiye ve şapkalarıyla gölgelik alanlara sığınanlar da dikkat çekti.