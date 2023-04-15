İstanbul'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti

"HAVA KAPALI OLUNCA İÇİMİZ DE KAPANIYOR "

Üsküdar'da Kız Kulesi'ne karşı dinlenen ve resim çizen 14 yaşındaki Zeynep Demir, “Resim yapıyordum, resim çizmeyi severim. Yeni halini çok beğendim. Bence çok iyi oldu, bizim için de gözlere layık bir manzara çıktı. Hafta sonları buraya gelmeyi seviyoruz. Biraz da havanın etkisi var. Havalar açıldı, güneş var, çok güzel" dedi.





