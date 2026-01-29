İstanbul'da sıcaklık aniden düşecek! Tarih belli oldu: Önce sulu kar sonra kar yağışı geliyor
29.01.2026 06:59
Son Güncelleme: 29.01.2026 09:49
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da yeni hafta karla karışık yağmur ve kar yağışı ile başlayacak. Adım adım düşmesi beklenen hava sıcaklığı pazartesi günü kış değerlerine gerileyecek. AKOM, İstanbul'da önce karla karışık yağmur sonra hafif kar yağışı beklendiğini açıkladı.
Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor.
Yurt genelinde hakim olan yalancı bahar, hafta sonu ve yeni haftanın ilk günlerinde yerini kış soğuğuna bırakacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul'da hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yeni haftada önce sulu kar, ardından hafif kar beklendiğini bildirdi.
İşte hafta sonu ve yeni haftada beklenen hava durum...
YURDUN BATISI VE İÇ KESİMLERDE SAĞANAK VAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Nevşehir ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.
Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Manisa ve Denizli'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara'nın güney ve batısı, Ege ve Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi tahmin ediyor.
20 ŞEHİRDE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, sağanak ve fırtına beklenen 20 şehir için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Sarı kodlu uyarı yapılan şehirler şöyle:
Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak ve Karaman.
İSTANBUL'DA HAVA HIZLA SOĞUYACAK
Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklığında sert düşüş yaşanacak.
Trakya üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava, bugün 10-12 derece bandında olan sıcaklığın 1 dereceye kadar düşmesine neden olacak.
İstanbul'da hafta başında hava sıcaklığının 5 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA ÖNCE SULU KAR, SONRA KAR YAĞIŞI
Megakentte yeni haftada sulu kar ve hafif kar yağışı beklentisi de var.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) cuma günü etkili olacak aralıklı sağanakla birlikte sıcaklığın düşmeye başlayacağını bildirdi.
AKOM'un son tahminlerine göre, İstanbul'da yeni hafta karla karışık yağmurla başlayacak.
SALI GÜNÜ HAFİF KAR VAR
Salı günü bir kademe daha gerilemesi beklenen hava sıcaklığı nedeniyle İstanbul'da hafif kar yağışı da görülecek.
Çarşamba günü hava sıcaklığının 0 dereceye düşmesi beklenen kentte parçalı ve az bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.