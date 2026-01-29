İstanbul'da sıcaklık aniden düşecek! Tarih belli oldu: Önce sulu kar sonra kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Nevşehir ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.

Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Manisa ve Denizli'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara'nın güney ve batısı, Ege ve Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi tahmin ediyor.