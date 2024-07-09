İstanbul'da sıcaktan bunalanlar denize girerek serinledi

"HAFTA SONU DAHA KALABALIK OLUYOR"

Yeşilköy’de yaşayan Hakan Dinçer Öztürk, "Herkes haklı, evde oturup ne yapacak millet. Tabi sıcak. Kendim geldim plaja, burada oturuyorum. Hafta sonu daha kalabalık oluyor, hafta içi böyle işte. Hava sıcak olunca herkes geliyor tabi haklı olarak. Sabah saat 8’de başlıyor güneş batana kadar buradalar." dedi.

"ÇOCUKLARLA BERABER EĞLENİYORUZ"

Azerbaycan’dan gelen Kemalettin Gurbanov, "Eğleniyoruz, çocuklarla beraber ailece, güzel yer. Çok güzel, memnunuz. Biraz sakin, hafta sonları çok kalabalık oluyor. Hafta sonları çok kalabalık ama bugün biraz normal." diye konuştu.