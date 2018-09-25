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İstanbul'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

İHA, DHA

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

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    İstanbul'da şiddetli rüzgar etksini sürdürüyor. Marmara'da İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edilirken, İstanbul'un bazı bölgelerinde de ağaçlar devrildi.
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    Bayrampaşa'da Yıldırım Mahallesi Ali Fuat Baş Kesen Sokak'ta park halindeki bir otomobilin üzerine şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi.
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    Araç sahibinin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Aracın içerisinde kimsenin olmaması olası bir can kaybını önlerken, araçta maddi hasar meydana geldi.
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