İstanbul'da şiddetli sağanak: AKOM'dan uyarı!
Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısı yaptı. İstanbul'da gök gürültülü sağanak aralıklarla etkili olmaya başladı. Yağışla birlikte hava sıcaklığı düştü. Meteoroloji tarafından bugün 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağmur gece saatlerinde etkili olmaya başladı. İstanbul’un her iki yakasında da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.