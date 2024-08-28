İstanbul'da şiddetli sağanak: Gökyüzünü kara bulutlar sardı

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'un batı ve kuzey kesimleri ile Boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağışların saat 15.00'e kadar sürmesi bekleniyor. Sel, su baskını, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. Yoğun yağışla birlikte bazı ilçelerde gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Bahçelievler'de bazı evleri su bastı, Bayrampaşa'da da alt geçitte araçlar mahsur kaldı.

İstanbul'da şiddetli sağanak: Gökyüzünü kara bulutlar sardı - 1

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sultangazi'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yağış sonrası İsmetpaşa Caddesi göle döndü.

VİDEO: ŞİDDETLİ YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da şiddetli sağanak: Gökyüzünü kara bulutlar sardı - 2

Taksim'de de sağanak yağış etkili olurken, vatandaşlar sağanak yağıştan kaçmak için iş yerlerine sığındı.

İstanbul'da şiddetli sağanak: Gökyüzünü kara bulutlar sardı - 3

BAZI EVLERİ SU BASTI

Bahçelievler'de ise, sağanak yağış sonrası dolu etkisini gösterdi, Soğanlı Mahallesi'nde bazı evleri su bastı.

İstanbul'da şiddetli sağanak: Gökyüzünü kara bulutlar sardı - 4

ARAÇLAR ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDI

Bayrampaşa'da alt geçitte bazı araçların mahsur kaldığı görüldü.

İstanbul'da şiddetli sağanak: Gökyüzünü kara bulutlar sardı - 5

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün 10.00-15.00 saatleri arasında kentin batı ve kuzey kesimleri ile Boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilmişti.

İstanbul'da şiddetli sağanak: Gökyüzünü kara bulutlar sardı - 6

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapılmıştı.

İstanbul'da şiddetli sağanak: Gökyüzünü kara bulutlar sardı - 7

BAZI BÖLGELERİ KARA BULUTLAR SARDI

Yoğun sağanak ve dolu yağışının ardından bazı ilçelerde kara bulutlar görüldü.

İstanbul'da şiddetli sağanak: Gökyüzünü kara bulutlar sardı - 8

Kentin bazı yerlerinde gündüz vakti akşam saatlerini andıran görüntüler oluştu.

İstanbul'da şiddetli sağanak: Gökyüzünü kara bulutlar sardı - 9
İstanbul'da şiddetli sağanak: Gökyüzünü kara bulutlar sardı - 10
İstanbul'da şiddetli sağanak: Gökyüzünü kara bulutlar sardı - 11
İstanbul'da şiddetli sağanak: Gökyüzünü kara bulutlar sardı - 12
İstanbul'da şiddetli sağanak: Gökyüzünü kara bulutlar sardı - 13
İstanbul'da şiddetli sağanak: Gökyüzünü kara bulutlar sardı - 14
İstanbul'da şiddetli sağanak: Gökyüzünü kara bulutlar sardı - 15
İstanbul'da şiddetli sağanak: Gökyüzünü kara bulutlar sardı - 16
İstanbul'da şiddetli sağanak: Gökyüzünü kara bulutlar sardı - 17
İstanbul'da şiddetli sağanak: Gökyüzünü kara bulutlar sardı - 18
İstanbul'da şiddetli sağanak: Gökyüzünü kara bulutlar sardı - 19
İstanbul'da şiddetli sağanak: Gökyüzünü kara bulutlar sardı - 20
İstanbul'da şiddetli sağanak: Gökyüzünü kara bulutlar sardı - 21
İstanbul'da şiddetli sağanak: Gökyüzünü kara bulutlar sardı - 22
İstanbul'da şiddetli sağanak: Gökyüzünü kara bulutlar sardı - 23
İstanbul'da şiddetli sağanak: Gökyüzünü kara bulutlar sardı - 24
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