İstanbul'da şiddetli sağanak: Gökyüzünü kara bulutlar sardı
Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'un batı ve kuzey kesimleri ile Boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağışların saat 15.00'e kadar sürmesi bekleniyor. Sel, su baskını, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. Yoğun yağışla birlikte bazı ilçelerde gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Bahçelievler'de bazı evleri su bastı, Bayrampaşa'da da alt geçitte araçlar mahsur kaldı.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sultangazi'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yağış sonrası İsmetpaşa Caddesi göle döndü.