İstanbul'da şiddetli yağış: Sürücüler üst geçit altlarına sığındı

Sabah saatlerinde Kartal'da etkili olan yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nda seyir halinde olan otomobil ve motosiklet sürücüleri yağıştan korunmak bir üst geçidin altına sığındı.

DOLU RİSKİNE BATTANİYELİ ÖNLEM Olası dolu riskine karşı otomobilini battaniyeyle korumaya çalışanlar da vardı.