İstanbul'da şiddetli yağış: Sürücüler üst geçit altlarına sığındı
İstanbul'da bazı bölgelerde şiddetli yağış etkili oldu. Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nu kullanan bazı sürücüler yağıştan ve dolu riskinden korunmak için üst geçidin altına sığındı.
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DHA 18.06.2020 - 10:57
Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde şiddetli yağış etkili olmaya başladı.
Sabah saatlerinde Kartal'da etkili olan yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.
Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nda seyir halinde olan otomobil ve motosiklet sürücüleri yağıştan korunmak bir üst geçidin altına sığındı.
DOLU RİSKİNE BATTANİYELİ ÖNLEM
Olası dolu riskine karşı otomobilini battaniyeyle korumaya çalışanlar da vardı.
"KAÇACAK YER BULAMADIK"
Üst geçidin altında bekleyen Osman Ardıç, "Doluya karşı önlem aldım. Anında yakaladı. Kaçacak bir yer bulamadık. Mecbur buraya sığındık. Bir taraftan da battaniye ile korumaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
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