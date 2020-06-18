İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu

İstanbul'da bazı bölgelerde şiddetli yağış etkili oldu. Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nu kullanan bazı sürücüler yağıştan ve dolu riskinden korunmak için üst geçidin altına sığındı. Bağcılar'da da etkili olan dolu ve yağış nedeniyle yollar göle döndü.

DHA 18.06.2020 - 13:22 | Son Güncelleme : 18.06.2020 - 13:29

İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu - 1
Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde şiddetli yağış etkili olmaya başladı. BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu - 2
Sabah saatlerinde Kartal'da etkili olan yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.
İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu - 3

SÜRÜCÜLER ÜST GEÇİT ALTLARINA SIĞINDI

Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nda seyir halinde olan otomobil ve motosiklet sürücüleri yağıştan korunmak bir üst geçidin altına sığındı.
İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu - 4

DOLU RİSKİNE BATTANİYELİ ÖNLEM

Olası dolu riskine karşı otomobilini battaniyeyle korumaya çalışanlar da vardı.
İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu - 5

"KAÇACAK YER BULAMADIK"

Üst geçidin altında bekleyen Osman Ardıç, "Doluya karşı önlem aldım. Anında yakaladı. Kaçacak bir yer bulamadık. Mecbur buraya sığındık. Bir taraftan da battaniye ile korumaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu - 6

BAĞCILAR'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR VE DOLU

Bağcılar'da da şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili oldu.
İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu - 7
Yağış nedeniyle yollar göle döndü.
İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu - 8

BİR OTOMOBİL YOLDA KALDI

Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir otomobil yağış nedeniyle yolda kaldı.
İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu - 9
İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu - 10
İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu - 11

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