İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu

İstanbul'da bazı bölgelerde şiddetli yağış etkili oldu. Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nu kullanan bazı sürücüler yağıştan ve dolu riskinden korunmak için üst geçidin altına sığındı. Bağcılar'da da etkili olan dolu ve yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Abone ol Paylaş







DHA 18.06.2020 - 13:22

Sabah saatlerinde Kartal'da etkili olan yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

SÜRÜCÜLER ÜST GEÇİT ALTLARINA SIĞINDI Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nda seyir halinde olan otomobil ve motosiklet sürücüleri yağıştan korunmak bir üst geçidin altına sığındı.

DOLU RİSKİNE BATTANİYELİ ÖNLEM Olası dolu riskine karşı otomobilini battaniyeyle korumaya çalışanlar da vardı.

"KAÇACAK YER BULAMADIK" Üst geçidin altında bekleyen Osman Ardıç, "Doluya karşı önlem aldım. Anında yakaladı. Kaçacak bir yer bulamadık. Mecbur buraya sığındık. Bir taraftan da battaniye ile korumaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

BAĞCILAR'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR VE DOLU Bağcılar'da da şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili oldu.

Yağış nedeniyle yollar göle döndü.

BİR OTOMOBİL YOLDA KALDI Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir otomobil yağış nedeniyle yolda kaldı.

Paylaş





