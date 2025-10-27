İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına

Peş peşe uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak ve fırtına etkisini akşam saatlerinde göstermeye başladı. Yağışın bu gece şiddetini azaltacağı ancak salı gününe kadar etkili olacağı belirtiliyor. Rüzgar nedeniyle bazı ilçelerde ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarıların ardından  İstanbul'da beklenen şiddetli yağış etkisini gösteriyor. 

Yer yer fırtına da sağanak yağışa eşlik ediyor. 

Şiddetli yağışın salı gününe kadar etkili olacağı belirtiliyor.

İstanbul'da saat 19.14'te trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü.

BEŞİKTAŞ'TA KIRILAN AĞAÇ CİPİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

İstanbul Beşiktaş'ta rüzgar nedeniyle cadde üzerindeki bir ağaç kırılarak park halindeki cipin üstüne devrildi.

Olayda cip hasar alırken devrilen ağaç, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından elektrikli testereyle kesildi.

Cipin ön camında hasar meydana geldi. Belediye ekiplerinin ağaçları kaldırmasının ardından yol trafiğe açıldı.

ŞİŞLİ VE SARIYER'DE DE FIRTINA ETKİLİ OLUYOR

Şişli Fulya Mahallesi’nde ise aynı saatlerde yine rüzgar nedeniyle cadde üzerinde elektrik direği devrildi. Direğin üstüne düştüğü 2 araçta hasar meydana geldi. Ekiplerin çalışmasının ardından direk kaldırıldı. Yaşanan olaylarla ilgili çalışma başlatıldı.

SARIYER'DE AĞAÇ CİPİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

Sarıyer Bahçeköy Mahallesi'nde de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki cipin üzerine devrildi. Cipin ön camında hasar oluştu.

