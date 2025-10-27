İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına
Peş peşe uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak ve fırtına etkisini akşam saatlerinde göstermeye başladı. Yağışın bu gece şiddetini azaltacağı ancak salı gününe kadar etkili olacağı belirtiliyor. Rüzgar nedeniyle bazı ilçelerde ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarıların ardından İstanbul'da beklenen şiddetli yağış etkisini gösteriyor.
Yer yer fırtına da sağanak yağışa eşlik ediyor.
Şiddetli yağışın salı gününe kadar etkili olacağı belirtiliyor.