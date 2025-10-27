İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına

ŞİŞLİ VE SARIYER'DE DE FIRTINA ETKİLİ OLUYOR

Şişli Fulya Mahallesi’nde ise aynı saatlerde yine rüzgar nedeniyle cadde üzerinde elektrik direği devrildi. Direğin üstüne düştüğü 2 araçta hasar meydana geldi. Ekiplerin çalışmasının ardından direk kaldırıldı. Yaşanan olaylarla ilgili çalışma başlatıldı.

SARIYER'DE AĞAÇ CİPİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

Sarıyer Bahçeköy Mahallesi'nde de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki cipin üzerine devrildi. Cipin ön camında hasar oluştu.