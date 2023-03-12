İstanbul'da sigorta incelemesinde kolonlardaki hasar ortaya çıktı: Mezarımızdayız

Can güvenliği olmadığını belirterek tahliye kararı verdikten sonra, iş yeri sahibinin 9 aylık kirayı tahsil edeceğini söylediğini ifade eden Keklik, "Biraz da tehditkar konuştu. Bu ülkede kanun var, inşaat çok anladığım bir alan değil ama kesinlikle kullanım dışı bir demirden bahsediyoruz. Tuttuğunuz gibi dağılan bu demire güvenip, burada yaşamak mümkün değil. Mal sahibimiz binanın sağlam olduğunu iddia ediyor. Para kazanma uğruna bu tarz yerleri lütfen kiraya vermesinler. Bir işletme ya da mülkü kiralarken lütfen zemin katını mutlaka kontrol etsinler. Tüketici para ödüyoruz, bizim de haklarımız var" ifadelerini kullandı.