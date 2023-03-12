İstanbul'da sigorta incelemesinde kolonlardaki hasar ortaya çıktı: Mezarımızdayız

Avcılar'da 4 ay önce kiraladığı işyerini sigortalatmak için binada inceleme yaptıran Nursel Keklik, bodrum katındaki kolonlarda betonun dağıldığını, demirlerin korozyona uğradığını görünce, tahliye kararı aldı. İş yeri sahibi, kira sözleşmesindeki sürenin tamamlamadığını gerekçe göstererek dava açtı. Keklik, "Deprem olmasa da yıkılabilecek bir binanın içindeyiz. Burası tam anlamıyla tabut, mezarımızdayız" dedi.

İstanbul'da sigorta incelemesinde kolonlardaki hasar ortaya çıktı: Mezarımızdayız - 1

İstanbul Avcılar'da sigorta için kiraladığı dükkanını inceleten bir kadın, karşılaştığı hasar karşısında can güvenliğinden endişe ederek tahliye kararı aldı. Ancak işyeri sahibi sözleşme tamamlanmadığı gerekçesiyle dava açtı.

İstanbul'da sigorta incelemesinde kolonlardaki hasar ortaya çıktı: Mezarımızdayız - 2

Nursel Keklik, Merkez Mahallesi Cami Sokak'ta bir iş yerini, tekel bayii olarak işletmek üzere 1 Kasım 2022 tarihinde kiraladı.

İstanbul'da sigorta incelemesinde kolonlardaki hasar ortaya çıktı: Mezarımızdayız - 3

Yaklaşık 3 hafta önce iş yerini sigortalatmak isteyen Keklik, bodrum katından başlayarak inceleme yaptırdı.

İstanbul'da sigorta incelemesinde kolonlardaki hasar ortaya çıktı: Mezarımızdayız - 4

KOLONDA DENİZ KUMU KULLANILMIŞ

Sigorta şirketi çalışanları binanın bodrum katındaki kolonlarda deniz kumu kullanıldığı anlaşılan betonun dağıldığını, demirlerin korozyona uğradığını belirledi.

İstanbul'da sigorta incelemesinde kolonlardaki hasar ortaya çıktı: Mezarımızdayız - 5

Nursel Keklik bu tespit sonrası iş yerini tahliye kararı aldı. İş yeri sahibi ise kira sözleşmesindeki sürenin tamamlanmadığı gerekçesiyle dava açtı.

İstanbul'da sigorta incelemesinde kolonlardaki hasar ortaya çıktı: Mezarımızdayız - 6

"MEZARLIK BURASI"

Binanın deprem olmasa da yıkılacak durumda olduğunu ifade eden Nursel Keklik, "Bu nedenle sözleşmeyi feshettik, karşı taraf kabul etmedi. İş yeri sahibinin avukatı, 'Kontratınız var, çıkacaksanız yerinize bir kiracı bulmak zorundasınız. Mal sahibinizi mağdur edemezsiniz' dedi. Enkazın altında kalarak öleceğiz korkusuyla çıkıyoruz, başkasını nasıl bu riske sokalım. Mühürlenecek burası. Karşılıklı dava açtık. Avcılar Belediyesi 2-3 gün içerisinde binaya bilirkişi gönderecek. İş yerini boşaltıyoruz. Burası tam anlamıyla tabut. Binadaki insanlarla birlikte mezarımızdayız" dedi.

İstanbul'da sigorta incelemesinde kolonlardaki hasar ortaya çıktı: Mezarımızdayız - 7

"KİRALAMADAN ÖNCE ZEMİN KATLAR KONTROL EDİLMELİ"

Avcılar Belediyesi binanın bodrum katına kullanım ruhsatı vermediğini, bu nedenle kapalı olan o bölüme bakamadığını anlatan Keklik, "Sigorta şirketi talepte bulununca orayı açtırıp fayansları kırdırdık, demirciye kestirdik, inip baktık. Kolon, üç kiriş kesilmiş içerisinden plastik borular geçirilmiş. Kolonlarda derinlemesine yaklaşık 6 santim derinliğindeki çatlaklar var" şeklinde konuştu.

İstanbul'da sigorta incelemesinde kolonlardaki hasar ortaya çıktı: Mezarımızdayız - 8

Can güvenliği olmadığını belirterek tahliye kararı verdikten sonra, iş yeri sahibinin 9 aylık kirayı tahsil edeceğini söylediğini ifade eden Keklik, "Biraz da tehditkar konuştu. Bu ülkede kanun var, inşaat çok anladığım bir alan değil ama kesinlikle kullanım dışı bir demirden bahsediyoruz. Tuttuğunuz gibi dağılan bu demire güvenip, burada yaşamak mümkün değil. Mal sahibimiz binanın sağlam olduğunu iddia ediyor. Para kazanma uğruna bu tarz yerleri lütfen kiraya vermesinler. Bir işletme ya da mülkü kiralarken lütfen zemin katını mutlaka kontrol etsinler. Tüketici para ödüyoruz, bizim de haklarımız var" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER