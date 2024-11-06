İstanbul’da silah sevkiyatı sırasında polis baskını: 200 tüfek ele geçirildi

İstanbul’da yasa dışı silah ticareti yapılacağı ihbarı alan polis, sevkiyat yapılacağı sırada operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 200 yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

İstanbul’da silah sevkiyatı sırasında polis baskını: 200 tüfek ele geçirildi - 1

İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 200 tüfek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri il dışından İstanbul’a yasa dışı silah sevkiyatı yapacağı değerlendirilen bir araç tespit etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da silah sevkiyatı sırasında polis baskını: 200 tüfek ele geçirildi - 2

Ekipler, aracı takibe aldı.

Şüpheli araç park haline geçtiğinde operasyon düzenlendi.

İstanbul’da silah sevkiyatı sırasında polis baskını: 200 tüfek ele geçirildi - 3

Operasyonda araç içerisinde 200 yivsiz ab tüfeği ve 50 yivsiz av tüfeği namlusu ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler M.G. ve M.U. tutuklandı.

İstanbul’da silah sevkiyatı sırasında polis baskını: 200 tüfek ele geçirildi - 4

Tüfekler Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bahçesinde sergilendi.

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