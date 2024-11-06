İstanbul’da silah sevkiyatı sırasında polis baskını: 200 tüfek ele geçirildi

İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 200 tüfek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri il dışından İstanbul’a yasa dışı silah sevkiyatı yapacağı değerlendirilen bir araç tespit etti.