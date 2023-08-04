İstanbul’da silahlı saldırı | Otoparktan çıktığı anda kurşunların hedefi oldu
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir kişi, otoparktan çıkışı sırasında kurşunların hedefi oldu. Saldırgan, arabanın kapalı camından içeriye defalarca ateş ederken, mermilerin hedefi olan adam yaralandı. Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir kişi, silahlı saldırıya uğradı.
İddialara göre, iş yerinden çıkış saatlerini uzun zaman gözetleyen saldırganlar, çıkış yaptıktan sonra iş insanına pusu kurdu.