İstanbul’da silahlı saldırı | Otoparktan çıktığı anda kurşunların hedefi oldu

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir kişi, otoparktan çıkışı sırasında kurşunların hedefi oldu. Saldırgan, arabanın kapalı camından içeriye defalarca ateş ederken, mermilerin hedefi olan adam yaralandı. Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

İstanbul’da silahlı saldırı | Otoparktan çıktığı anda kurşunların hedefi oldu - 1

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir kişi, silahlı saldırıya uğradı.

İddialara göre, iş yerinden çıkış saatlerini uzun zaman gözetleyen saldırganlar, çıkış yaptıktan sonra iş insanına pusu kurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da silahlı saldırı | Otoparktan çıktığı anda kurşunların hedefi oldu - 2

Hedefindeki kişinin, yola çıkmak için diğer araçların geçmesini beklediği sırada otomobilin yanına gelen kimliği belirlenemeyen saldırgan, arabanının kapalı camından içeri defalarca ateş edip olay yerinden hızla uzaklaştı.

İstanbul’da silahlı saldırı | Otoparktan çıktığı anda kurşunların hedefi oldu - 3

Saldırgan olay yerinden kaçarken, mermilerin hedefi olan adam yaralandı.

Olay yerinde bulunan vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kasıklarından vurulan adam ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da silahlı saldırı | Otoparktan çıktığı anda kurşunların hedefi oldu - 4

Aynı araçta bulunan iş yerinin muhasebecisi, saldırıdan yara almadan şans eseri kurtuldu.

İstanbul’da silahlı saldırı | Otoparktan çıktığı anda kurşunların hedefi oldu - 5

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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