İstanbul’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
İHA, Anadolu Ajansı, DHA
İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Yağış öncesi şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
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İstanbul’da meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak yağış etkili oluyor. Sabahın erken saatlerinde yağış öncesi etkili şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Ardı ardına çakan şimşekler nedeniyle kent genelinde gece adeta gündüz oldu.
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2Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’ndeki uyarıların ardından beklenen yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Sabah erken saatlerinde itibaren uzun süre boyunca etkili olan şimşekler şehrin birçok noktasında görüldü. Karanlık gökyüzünü adeta gündüze çeviren şimşekler görüntülendi.
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3Bu arada, Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir hurdalığa yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Kent genelinde yoğun yağış etkisini sürdürüyor.
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BAZI BÖLGELERDE DOLU YAĞDI
İstanbul'un bazı bölgelerinde de dolu etkili oldu. Doluya yolda yakalanan sürücülerin araçlarını yol kenarlarına ve kapalı alanları çektiği görüldü.
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ARAÇLAR ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDI
Pendik ilçesinde Aydınlı caddesi alt geçidinde mahsur kalan minibüs içindeki vatandaşların imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Minibüsün içinin yarıya kadar su ile dolduğunu belirten vatandaş, "Geçeriz dedik bir anda su üstteki mangallara kadar geldi, arabanın içi de su dolmaya başladı kaldık orada. Araba zaten komple istop etti öyle kaldık. Arabanın içi yarıya kadar su aldı, altı kişi vardı arabada" dedi.
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