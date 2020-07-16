İstanbul'da sincapların kış hazırlığı

Sarıyer'de bulunan, kent sakinleri ve turistlerin uğrak yerlerinden olan Emirgan Korusu, özellikle içerisinde yaşayan sincaplar ile ilgi çekiyor. Doğadan buldukları ve koruya gelen ziyaretçilerin verdiği yiyeceklerle beslenen sincaplar, zaman zaman da besinleri toprağa ve yuvalarına saklayarak kış hazırlığı yapıyor.
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