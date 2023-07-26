İstanbul’da sır ölüm | Filipinli kadın evinde ölü bulundu

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde yaşayan Filipinli Marilyn Carino Esen, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Yoğun koku şikayetiyle girilen evinde cesedi bulunan Esen’in bir hafta önce yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor. Marilyn Carino Esen isimli kadının kesin ölüm sebebi Adli Tıp raporu sonrası netleşecek.

İstanbul’da sır ölüm | Filipinli kadın evinde ölü bulundu - 1

Kağıthane’de yoğun koku geldiği ihbarı üzerine bir eve giren ekipler, Filipinli 56 yaşındaki kadının cesedine ulaştı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 7 yıl önce Türkiye’ye gelerek İbrahim Esen ile evlenen 56 yaşındaki Marilyn Carino Esen, Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi’nde yaşamaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da sır ölüm | Filipinli kadın evinde ölü bulundu - 2

Kadın, eşinin ölümü sonrasında bir arkadaşıyla birlikte Ortabayır Mahallesi’ndeki eve yerleşti.

Yıllar boyunca temizlik ve bakıcılık gibi işlerde hayatını sürdürmeye çalışan kadında yaklaşık 1 yıl önce psikolojik problemler baş gösterince işten ayrıldı.

İşsiz kalması üzerine arkadaşlarının yardımlarını da kabul etmediği öğrenilen kadın, onlarla iletişimini de kopardı.

İstanbul’da sır ölüm | Filipinli kadın evinde ölü bulundu - 3

YALNIZ YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU

Olay günü yaklaşık 1 haftadır haber alınamayan kadının yaşadığı daireden yoğun koku gelmesi üzerine bina sakinleri polise ihbarda bulundu.

İstanbul’da sır ölüm | Filipinli kadın evinde ölü bulundu - 4

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kapının kilitli olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin yardımıyla daireye girdi. Kadının hareketsiz durdurduğunu gören polis, sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından yaklaşık 1 hafta önce öldüğünü tespit etti.​

İstanbul’da sır ölüm | Filipinli kadın evinde ölü bulundu - 5

“KONUŞMAYA ÇALIŞIYORDUK AMA BİZİ KOVUYORDU”

Ölen kadının bir arkadaşı, “Onunla konuşmaya çalışıyorduk ama bizi kovuyordu. Biz ona yemek götürüyorduk yemiyordu. Bize, ‘Siz gidin size ihtiyacım yok’ dedi. Kilise arkadaşları da buraya geliyorlar, konuşmak istiyorlardı ama istemiyordu. Biz elimizden geleni yardımı yapmaya çalıştık ancak kabul etmedi. O yüzden hiç kimsenin suçu yok.” dedi.

İstanbul’da sır ölüm | Filipinli kadın evinde ölü bulundu - 6

ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP RAPORUYLA BELLİ OLACAK

Polis ekiplerinin ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracıyla Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

İstanbul’da sır ölüm | Filipinli kadın evinde ölü bulundu - 7
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