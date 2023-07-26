İstanbul’da sır ölüm | Filipinli kadın evinde ölü bulundu
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde yaşayan Filipinli Marilyn Carino Esen, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Yoğun koku şikayetiyle girilen evinde cesedi bulunan Esen’in bir hafta önce yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor. Marilyn Carino Esen isimli kadının kesin ölüm sebebi Adli Tıp raporu sonrası netleşecek.
Kağıthane’de yoğun koku geldiği ihbarı üzerine bir eve giren ekipler, Filipinli 56 yaşındaki kadının cesedine ulaştı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 7 yıl önce Türkiye’ye gelerek İbrahim Esen ile evlenen 56 yaşındaki Marilyn Carino Esen, Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi’nde yaşamaya başladı.