İstanbul’da sır ölüm | Filipinli kadın evinde ölü bulundu

“KONUŞMAYA ÇALIŞIYORDUK AMA BİZİ KOVUYORDU”

Ölen kadının bir arkadaşı, “Onunla konuşmaya çalışıyorduk ama bizi kovuyordu. Biz ona yemek götürüyorduk yemiyordu. Bize, ‘Siz gidin size ihtiyacım yok’ dedi. Kilise arkadaşları da buraya geliyorlar, konuşmak istiyorlardı ama istemiyordu. Biz elimizden geleni yardımı yapmaya çalıştık ancak kabul etmedi. O yüzden hiç kimsenin suçu yok.” dedi.