İstanbul'da sis: Hava ve deniz ulaşımında sefer iptalleri

İstanbul Boğazı ve çevresinde başlayan sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle Şehir Hatları tarafından bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Tük Hava Yollarının (THY) alt markası AnadoluJet, bugün Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleştirilmesi planlanan 48 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul'da sis: Hava ve deniz ulaşımında sefer iptalleri - 1

Kent genelinde sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.

İstanbul'da sis: Hava ve deniz ulaşımında sefer iptalleri - 2

Özellikle Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sancaktepe’de etkisini artıran yoğun sis sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

İstanbul'da sis: Hava ve deniz ulaşımında sefer iptalleri - 3

VAPUR SEFERLERİNDE İPTALLER

Şehir Hatları’ndan yapılan duyuruda, “Hava muhalefeti (sis) sebebiyle Beykoz-Sarıyer, Sarıyer-Kadıköy, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer ver Çubuklu-Sarıyer (Arabalı) seferlerimiz yapılamamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da sis: Hava ve deniz ulaşımında sefer iptalleri - 4

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI KALKIŞ VE VARIŞLI 48 SEFER İPTAL EDİLDİ

Tük Hava Yollarının (THY) alt markası AnadoluJet, bugün Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleştirilmesi planlanan 48 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Düşük görüş Sabiha Gökçen Havalimanı'nda operasyonu olumsuz etkilemektedir. Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin toplantısı sonrası alınan kararla AnadoluJet tarafından icrası planlanan, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 48 uçuşumuz iptal edilmiştir" denildi.

İstanbul'da sis: Hava ve deniz ulaşımında sefer iptalleri - 5
İstanbul'da sis: Hava ve deniz ulaşımında sefer iptalleri - 6
İstanbul'da sis: Hava ve deniz ulaşımında sefer iptalleri - 7
İstanbul'da sis: Hava ve deniz ulaşımında sefer iptalleri - 8
İstanbul'da sis: Hava ve deniz ulaşımında sefer iptalleri - 9
İstanbul'da sis: Hava ve deniz ulaşımında sefer iptalleri - 10
İstanbul'da sis: Hava ve deniz ulaşımında sefer iptalleri - 11
İstanbul'da sis: Hava ve deniz ulaşımında sefer iptalleri - 12

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