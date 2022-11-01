İstanbul'da sis etkili oldu (İstanbul Boğazı'ndan sis manzaraları)

İstanbul'da sabaha karşı etkili olan sis, etkisini sürdürdü ve ulaşımı olumsuz etkiledi, vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi. Sis, İstanbul Boğazı'nda güzel görüntüler de oluşturdu.

İstanbul'da sis etkili oldu (İstanbul Boğazı'ndan sis manzaraları) - 1

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.

İstanbul'da sis etkili oldu (İstanbul Boğazı'ndan sis manzaraları) - 2

Sis ulaşımı da etkiledi, görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

İstanbul'da sis etkili oldu (İstanbul Boğazı'ndan sis manzaraları) - 3

VAPUR SEFERLERİNE SİS ENGELİ

stanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatlarına ait sosyal medya hesabından, İstanbul Boğazı'ndaki hava muhalefeti nedeniyle seferlerde iptaller ve aksamalar yaşanabileceği bilgisi paylaşıldı.

İstanbul'da sis etkili oldu (İstanbul Boğazı'ndan sis manzaraları) - 4

Yoğun sis nedeniyle Boğaz girişinde görüş mesafesi düştü. Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul Boğazı'nda seyrine doyum olmayan manzaralar oluştu...

İstanbul'da sis etkili oldu (İstanbul Boğazı'ndan sis manzaraları) - 5
İstanbul'da sis etkili oldu (İstanbul Boğazı'ndan sis manzaraları) - 6
İstanbul'da sis etkili oldu (İstanbul Boğazı'ndan sis manzaraları) - 7
İstanbul'da sis etkili oldu (İstanbul Boğazı'ndan sis manzaraları) - 8
İstanbul'da sis etkili oldu (İstanbul Boğazı'ndan sis manzaraları) - 9
İstanbul'da sis etkili oldu (İstanbul Boğazı'ndan sis manzaraları) - 10
İstanbul'da sis etkili oldu (İstanbul Boğazı'ndan sis manzaraları) - 11
İstanbul'da sis etkili oldu (İstanbul Boğazı'ndan sis manzaraları) - 12

VAPUR SEFERLERİNE SİS ENGELİ

İstanbul'da sis etkili oldu (İstanbul Boğazı'ndan sis manzaraları) - 13
İstanbul'da sis etkili oldu (İstanbul Boğazı'ndan sis manzaraları) - 14
İstanbul'da sis etkili oldu (İstanbul Boğazı'ndan sis manzaraları) - 15
İstanbul'da sis etkili oldu (İstanbul Boğazı'ndan sis manzaraları) - 16
İstanbul'da sis etkili oldu (İstanbul Boğazı'ndan sis manzaraları) - 17
İstanbul'da sis etkili oldu (İstanbul Boğazı'ndan sis manzaraları) - 18
İstanbul'da sis etkili oldu (İstanbul Boğazı'ndan sis manzaraları) - 19

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