İstanbul'da sis etkili oldu (İstanbul Boğazı'ndan sis manzaraları)

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.
Sis ulaşımı da etkiledi, görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.
stanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatlarına ait sosyal medya hesabından, İstanbul Boğazı'ndaki hava muhalefeti nedeniyle seferlerde iptaller ve aksamalar yaşanabileceği bilgisi paylaşıldı.
Yoğun sis nedeniyle Boğaz girişinde görüş mesafesi düştü. Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul Boğazı'nda seyrine doyum olmayan manzaralar oluştu...