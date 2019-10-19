İstanbul'da sis etkili oluyor
DHA
İstanbul'da sis etkili oluyor. Bazı noktalarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, şehir hatlarında bazı seferler ise iptal edildi.
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1İstanbul'da, sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.
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2Sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
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3Büyükçekmece ve Esenyurt çevresinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
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ŞEHİR HATLARINDA BAZI SEFERLER İPTALİstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş., Boğaz'daki yoğun sis nedeniyle Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve Kadıköy-Eminönü seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
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