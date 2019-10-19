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İstanbul'da sis etkili oluyor

DHA

İstanbul'da sis etkili oluyor. Bazı noktalarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, şehir hatlarında bazı seferler ise iptal edildi.

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    İstanbul'da, sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.
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    Sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
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    Büyükçekmece ve Esenyurt çevresinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
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    ŞEHİR HATLARINDA BAZI SEFERLER İPTAL

    ŞEHİR HATLARINDA BAZI SEFERLER İPTAL
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş., Boğaz'daki yoğun sis nedeniyle Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve Kadıköy-Eminönü seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
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