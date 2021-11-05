İstanbul'da sis nedeniyle deniz seferleri durduruldu

Şehir Hatları açıklamasında da "Değerli yolcularımız, İstanbul Boğaz'ında oluşan yoğun sis nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 18.20'de çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı. İptal edilen seferlerin ardından deniz araçları Eminönü İskelesi'nde demir attı.