güne sis ile uyandı

Gece saatlerinde 'un genelinde etkili olan sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini göstermeye devam etti. Gece saatlerinde yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih sultan Mehmet Köprüsü neredeyse görünmez hale geldi.

Haberler - İHA - DHA 12.10.2021 - 07:19 | Son Güncelleme : 12.10.2021 - 07:23

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Gece saatlerinde 'un farklı noktalarında etkili olan sis, görüş mesafesinin belirli ölçüde azalmasına neden oldu. Sisin yoğun şekilde etkili olmasından dolayı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gözden kayboldu.
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Sisin olmadığı zamanda Ortaköy Camisinin bulunduğu yerden görülen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu sefer görünmedi.
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Yoğun sisin etkili olduğu noktalarda görüş mesafesi belirli ölçüde düştü. Megakentte etkili olan sisin sabahın erken saatlerinde de etkili olması bekleniyor.
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