Sisin olmadığı zamanda Ortaköy Camisinin bulunduğu yerden görülen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu sefer görünmedi.

Yoğun sisin etkili olduğu noktalarda görüş mesafesi belirli ölçüde düştü. Megakentte etkili olan sisin sabahın erken saatlerinde de etkili olması bekleniyor.