İstanbul’da sivil polislerle vatandaş arasında park yeri kavgası

Bu sırada sesleri duyan çevredekiler de olay yerine geldi.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine polisle 3 kişi arasında arbede yaşandı.

Bunun üzerine sivil polislerden biri havaya ateş etti.

Ardından takviye polis ekiplerinin de desteğiyle E.K, A.K. ve İ.H.K. polislere mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.