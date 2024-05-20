İstanbul’da sivil polislerle vatandaş arasında park yeri kavgası

İstanbul Fatih’te sivil polisler ile 3 kişi arasında hatalı park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. O sırada polisler havaya ateş açtı. Olayda 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin aracından bir miktar uyuşturucu madde çıktı.

İstanbul’da sivil polislerle vatandaş arasında park yeri kavgası - 1

İstanbul’da polisle vatandaşlar arasında hatalı park nedeniyle yaşanan tartışma arbedeye dönüştü, aracından bir miktar uyuşturucu çıkan 3 kişi tutuklandı.

Olay, 17 Mayıs Cuma günü Fatih’teki Kızılelma Caddesi’nde yaşandı.

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İstanbul’da sivil polislerle vatandaş arasında park yeri kavgası - 2

İddiaya göre cadde üzerinden ara sokağa girmek isteyen sivil polisler hatalı park yapan araç sebebiyle sokağa giremedi.

Bunun üzerine yabancı plakalı aracın üzerindeki telefon numarasından araç sahibine ulaşarak durumu bildirdiler. Araç sahibi E.K. ile kardeşi A.K. ve akrabaları İ.H.K’nın gelmesi üzerine sivil polislerle aralarında tartışma yaşanmaya başladı.
İstanbul’da sivil polislerle vatandaş arasında park yeri kavgası - 3

Bu sırada sesleri duyan çevredekiler de olay yerine geldi.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine polisle 3 kişi arasında arbede yaşandı.

Bunun üzerine sivil polislerden biri havaya ateş etti.

Ardından takviye polis ekiplerinin de desteğiyle E.K, A.K. ve İ.H.K. polislere mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.
İstanbul’da sivil polislerle vatandaş arasında park yeri kavgası - 4

Polis ekiplerince E.K’ya ait araç üzerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu ayrıştırma aparatı ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
İstanbul’da sivil polislerle vatandaş arasında park yeri kavgası - 5

E.K. ve A.K’nın ağabeyi Mehmet Kama yaşanan olaya ilişkin konuştu. Kama, olayda mağduriyet yaşadıklarını iddia etti.

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