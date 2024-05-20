İstanbul’da sivil polislerle vatandaş arasında park yeri kavgası
İstanbul Fatih’te sivil polisler ile 3 kişi arasında hatalı park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. O sırada polisler havaya ateş açtı. Olayda 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin aracından bir miktar uyuşturucu madde çıktı.
İstanbul’da polisle vatandaşlar arasında hatalı park nedeniyle yaşanan tartışma arbedeye dönüştü, aracından bir miktar uyuşturucu çıkan 3 kişi tutuklandı.
Olay, 17 Mayıs Cuma günü Fatih’teki Kızılelma Caddesi’nde yaşandı.