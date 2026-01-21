İstanbul'da soğuk hava etkisini yitiriyor, sıcaklık yükseliyor (Bugün hava nasıl olacak?)
21.01.2026 06:06
NTV - Haber Merkezi
Yeni haftaya şiddetli kar yağışı ve soğukla girilirken sıcaklıklar yükselmeye başlıyor. Bugünden itibaren sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç mevsim normalleri üzerine çıkacak.
Bugünden itibaren İstanbul'da sıcaklıklar hafta sonuna kadar yükselmeye devam edecek. Hafta başında kar ve soğuk havanın etkisiyle eksilere düşen sıcaklık hafta sonu 13 dereceye kadar çıkacak.
İstanbul'da parçalı bulutlu 8 derece, yarın sağanak yağmur geçişi var.
Ankara puslu 4, Bursa parçalı bulutlu 8 derece. Antalya 14 derece, yarın şiddetli yağmur bekleniyor. İzmir'de ise kısım kısım başlayacak yağmur yarın ise çok şiddetli olacak.
Marmara'da bugün Edirne, Çanakkale'de başlayacak sağanak yağmur, yarın bölge genelinde aralıklı görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Manisa, Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
3 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteorolojiden İzmir, Aydın ve Muğla için sarı kodlu uyarı verildi.