İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava: Sıcaklıklar 2 ila 6 derece düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzeyinde hava sıcaklıklarının bugün hissedilir derecede azalmasının beklendiğini bildirdi. İstanbul'da da hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece azalacağı, mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.

Haberler - ntv.com.tr 05.09.2022 - 08:39 | Son Güncelleme : 05.09.2022 - 08:46

İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava: Sıcaklıklar 2 ila 6 derece düşüyor - 1

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava: Sıcaklıklar 2 ila 6 derece düşüyor - 2

Yağışların; Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kuzeyi, Giresun’un doğu, Trabzon’un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli olması bekleniyor.

İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava: Sıcaklıklar 2 ila 6 derece düşüyor - 3

SICAKLIKLAR 2 İLA 6 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklıkların da 2 ila 6 derece azalacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri altına, diğer yerlerde mevsim nomralleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava: Sıcaklıklar 2 ila 6 derece düşüyor - 4

4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kastamonu, Sinop, Giresun ve Trabzon için sarı kodlu uyarıda bulunurken Samsun, Ordu, Rize ve Artvin için de turuncu kodulu uyarı da bulundu.

İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava: Sıcaklıklar 2 ila 6 derece düşüyor - 5

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün havanın parçalı yer yer çok bulutlu, bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava: Sıcaklıklar 2 ila 6 derece düşüyor - 6

Hava sıcaklıklarının da 2 ila 6 derece azalacağı, mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava: Sıcaklıklar 2 ila 6 derece düşüyor - 7

İSTANBUL'DA BU HAFTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da Pazartesi ve Salı günü hava sıcaklıkları en düşük 20 en yüksek 26 olması bekleniyor. Çarşamba günü hava sıcaklıkları en yüksek 27 olurken cuma günü 29 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava: Sıcaklıklar 2 ila 6 derece düşüyor - 8

6 EYLÜL SALI GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava: Sıcaklıklar 2 ila 6 derece düşüyor - 9

7 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava: Sıcaklıklar 2 ila 6 derece düşüyor - 10

8 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava: Sıcaklıklar 2 ila 6 derece düşüyor - 11

9 EYLÜL CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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