İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava: Sıcaklıklar 2 ila 6 derece düşüyor

Haberler - ntv.com.tr 05.09.2022 - 08:39 | Son Güncelleme : 05.09.2022 - 08:46
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kuzeyi, Giresun’un doğu, Trabzon’un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıkların da 2 ila 6 derece azalacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri altına, diğer yerlerde mevsim nomralleri civarına ineceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kastamonu, Sinop, Giresun ve Trabzon için sarı kodlu uyarıda bulunurken Samsun, Ordu, Rize ve Artvin için de turuncu kodulu uyarı da bulundu.
İstanbul'da bugün havanın parçalı yer yer çok bulutlu, bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının da 2 ila 6 derece azalacağı, mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da Pazartesi ve Salı günü hava sıcaklıkları en düşük 20 en yüksek 26 olması bekleniyor. Çarşamba günü hava sıcaklıkları en yüksek 27 olurken cuma günü 29 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.