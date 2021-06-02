İstanbul'da sokağa dökülen kimyasal atık belediye ekiplerince bulunduğu yerden alındı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Hürriyet Bulvarı'na yaklaşık bir hafta önce plakasız bir hafriyat kamyonu tarafından yol kenarına kimyasal atık dökülmüş, atıktan duman çıkması üzerine dün öğle saatlerinde çevrede yaşayanlar durumu polis ekiplerine haber vermişti.