İstanbul'da sokağa dökülen kimyasal atık belediye ekiplerince bulunduğu yerden alındı

İstanbul Başakşehir'de kimliği belirsiz kişilerce dökülen kimyasal atık, belediye görevlileri tarafından bulunduğu yerden alınarak Katı Atık Aktarma Merkezi'ne götürüldü.

DHA 02.06.2021 - 16:33

İstanbul'da sokağa dökülen kimyasal atık belediye ekiplerince bulunduğu yerden alındı - 1
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Hürriyet Bulvarı'na yaklaşık bir hafta önce plakasız bir hafriyat kamyonu tarafından yol kenarına kimyasal atık dökülmüş, atıktan duman çıkması üzerine dün öğle saatlerinde çevrede yaşayanlar durumu polis ekiplerine haber vermişti.
İstanbul'da sokağa dökülen kimyasal atık belediye ekiplerince bulunduğu yerden alındı - 2
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak durumu itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi.
İstanbul'da sokağa dökülen kimyasal atık belediye ekiplerince bulunduğu yerden alındı - 3

Yol kenarına dökülen kimyasal atığı inceleyen ekipler, atığın üzerine toprak dökerek kimyasal atığın koku yaymasını engelledi.

İstanbul'da sokağa dökülen kimyasal atık belediye ekiplerince bulunduğu yerden alındı - 4
Kimyasal atık, bugün Başakşehir Zabıtası ve belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılarak İBB Şile Katı Atık Aktarma Merkezi'ne götürüldü.
İstanbul'da sokağa dökülen kimyasal atık belediye ekiplerince bulunduğu yerden alındı - 5
Kimyasal atığın kepçe ile kamyona yüklenmesi sırasında zabıta ekiplerinin sokağı trafiğe kapattığı görüldü.
İstanbul'da sokağa dökülen kimyasal atık belediye ekiplerince bulunduğu yerden alındı - 6
İstanbul'da sokağa dökülen kimyasal atık belediye ekiplerince bulunduğu yerden alındı - 7
İstanbul'da sokağa dökülen kimyasal atık belediye ekiplerince bulunduğu yerden alındı - 8
İstanbul'da sokağa dökülen kimyasal atık belediye ekiplerince bulunduğu yerden alındı - 9

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