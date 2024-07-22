İstanbul’da sokağı savaş alanına çeviren kaza: Panikleyip otomobilden atladı
İstanbul Kağıthane’de kontrolden çıkan otomobil, 3 araca çarptı. Kaza sırasında otomobilin yolcu koltuğunda oturan bir kadın, kendini seyir halindeki araçtan dışarı attı. Kadın yaralanırken, kazaya karışan araçlarda büyük hasar meydana geldi.
Kağıthane’de kontrolden çıkan otomobil diğer araçlara çarptı, bir kadın kontrolden çıkan otomobilden atladı.
Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; 34 FPY 451 plakalı Necip Dırmaz’ın kullandığı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak park halindeki 3 araca çarptı.