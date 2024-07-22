İstanbul’da sokağı savaş alanına çeviren kaza: Panikleyip otomobilden atladı

ARAÇLARDA BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Park halindeyken yaşanan kazanın ardından kullanılamaz hale gelen otomobilin sahibi Fikri Yaşaroğlu, “Freni tutmamış dediler, üç tane araca vurmuş. Benim arabama vurunca üç tane otomobil birbirine girdi. Bir tane kadın vardı, araçtan düştü, ambulans geldi ve hastaneye kaldırdılar. Sadece benim arabamda 400-500 bine yakın hasar var.” dedi.