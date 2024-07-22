İstanbul’da sokağı savaş alanına çeviren kaza: Panikleyip otomobilden atladı

İstanbul Kağıthane’de kontrolden çıkan otomobil, 3 araca çarptı. Kaza sırasında otomobilin yolcu koltuğunda oturan bir kadın, kendini seyir halindeki araçtan dışarı attı. Kadın yaralanırken, kazaya karışan araçlarda büyük hasar meydana geldi.

İstanbul’da sokağı savaş alanına çeviren kaza: Panikleyip otomobilden atladı - 1

Kağıthane’de kontrolden çıkan otomobil diğer araçlara çarptı, bir kadın kontrolden çıkan otomobilden atladı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 34 FPY 451 plakalı Necip Dırmaz’ın kullandığı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak park halindeki 3 araca çarptı.

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İstanbul’da sokağı savaş alanına çeviren kaza: Panikleyip otomobilden atladı - 2

Kaza sırasında seyir halindeki otomobilin yolcu koltuğunda oturan sürücünün eşi Mukaddes Durmaz, panikleyip kapıyı açarak kendini araçtan dışarıya attı.

Yerde sürüklenen kadın, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul’da sokağı savaş alanına çeviren kaza: Panikleyip otomobilden atladı - 3

Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri, yaralı kadını olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazaya karışan 4 araçtan 2’si kullanılmaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul’da sokağı savaş alanına çeviren kaza: Panikleyip otomobilden atladı - 4

PANİKLE OTOMOBİLDEN ATLADI

Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin yolcu koltuğunda oturan kadının kaza öncesinde araçtan atladığı, ardından kazanın yaşandığı ve çevredeki vatandaşların yardıma geldiği görülüyor.

İstanbul’da sokağı savaş alanına çeviren kaza: Panikleyip otomobilden atladı - 5

ARAÇLARDA BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Park halindeyken yaşanan kazanın ardından kullanılamaz hale gelen otomobilin sahibi Fikri Yaşaroğlu, “Freni tutmamış dediler, üç tane araca vurmuş. Benim arabama vurunca üç tane otomobil birbirine girdi. Bir tane kadın vardı, araçtan düştü, ambulans geldi ve hastaneye kaldırdılar. Sadece benim arabamda 400-500 bine yakın hasar var.” dedi.

İstanbul’da sokağı savaş alanına çeviren kaza: Panikleyip otomobilden atladı - 6
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