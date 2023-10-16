İstanbul’da sokak arasında motosikletli pusu

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde iki saldırgan, motosikletle takip ettikleri otomobilin önünü kesip, sürücüsüne silahlı saldırı düzenledi. Sürücünün karşılık vermesi üzerine taraflar arasında çatışma çıktı. Olay sonrasında taraflar araçlarıyla sokaktan uzaklaşırken, yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, çatışmanın taraflarını arıyor.

İstanbul’da sokak arasında motosikletli pusu - 1

Eyüpsultan’da motosikletli iki saldırgan, bir otomobilin içindeki sürücüye pusu kurup, kurşun yağdırdı. Sürücünün de silahını çekip karşılık vermesiyle, sokakta çatışma çıktı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında ilçedeki Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da sokak arasında motosikletli pusu - 2

Edinilen bilgiye göre otomobille sokağa giren sürücünün, ilerlediği esnada kendisini takip eden motosikletli iki kişi tarafından önü kesildi.

İstanbul’da sokak arasında motosikletli pusu - 3

O esnada kasklı 2 saldırgandan biri silahını çıkartarak sürücüye ateş açtı. Sürücüye kurşun yağdıran saldırganlar, ardından kaçmaya başladı.

Kurşunların hedefi olan adam, aracından inip silahıyla karşılık verince sokakta çatışma çıktı.

Saldırganlar hızla kayıplara karışırken, pusu kurulan adam ise bir süre sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Sokakta yaşananlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul’da sokak arasında motosikletli pusu - 4

MERMİLER ÇEVREDEKİ BİNALARA İSABET ETTİ

Olayın ardından, mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik şeridi çekerek önlem alan olay yeri inceleme ekipleri, kovanları delil torbasına koydu.
İstanbul’da sokak arasında motosikletli pusu - 5

Çatışma esnasında birçok mermi çevredeki binaların duvarlarına da isabet etti.

İstanbul’da sokak arasında motosikletli pusu - 6

Olay nedeniyle ise vatandaşlar bir süre panik yaşadı.

İstanbul’da sokak arasında motosikletli pusu - 7

Olay yerinde çalışmalarını bitiren polis ekipleri, tarafları tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da sokak arasında motosikletli pusu - 8
İstanbul’da sokak arasında motosikletli pusu - 9
İstanbul’da sokak arasında motosikletli pusu - 10
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