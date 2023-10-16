İstanbul’da sokak arasında motosikletli pusu
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde iki saldırgan, motosikletle takip ettikleri otomobilin önünü kesip, sürücüsüne silahlı saldırı düzenledi. Sürücünün karşılık vermesi üzerine taraflar arasında çatışma çıktı. Olay sonrasında taraflar araçlarıyla sokaktan uzaklaşırken, yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, çatışmanın taraflarını arıyor.
Eyüpsultan’da motosikletli iki saldırgan, bir otomobilin içindeki sürücüye pusu kurup, kurşun yağdırdı. Sürücünün de silahını çekip karşılık vermesiyle, sokakta çatışma çıktı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında ilçedeki Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi.