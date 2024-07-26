İstanbul'da sokak ortasında komşu kavgası: Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul Gaziosmanpaşa'da komşular arasında çıkan kavgada dövülen kişi, ayağa kalktıktan sonra yaşlı kadına yumruk attı. Aldığı yumruk darbesiyle yere yığılan yaşlı kadın, uzun süre kalkamadı. Polis, yumruk atan kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Karayolları Mahallesi Galeri Caddesi üzerinde dün saat 19.30 sıralarında iddiaya göre; komşu oldukları öğrenilen taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüştü.