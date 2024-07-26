İstanbul'da sokak ortasında komşu kavgası: Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da komşular arasında çıkan kavgada dövülen kişi, ayağa kalktıktan sonra yaşlı kadına yumruk attı. Aldığı yumruk darbesiyle yere yığılan yaşlı kadın, uzun süre kalkamadı. Polis, yumruk atan kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul'da sokak ortasında komşu kavgası: Ortalık savaş alanına döndü - 1

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Karayolları Mahallesi Galeri Caddesi üzerinde dün saat 19.30 sıralarında iddiaya göre; komşu oldukları öğrenilen taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da sokak ortasında komşu kavgası: Ortalık savaş alanına döndü - 2

İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tarafları ayırarak, kavgaya müdahale etti.

İstanbul'da sokak ortasında komşu kavgası: Ortalık savaş alanına döndü - 3

Kısa bir süre sonra taraflar yeniden kavgaya tutuştu.

İstanbul'da sokak ortasında komşu kavgası: Ortalık savaş alanına döndü - 4

Kavga sırasında bir kişi, koşarak saldırmak istediği komşusu ve yakınları tarafından yumruk ve tekmelerle dövüldü.

İstanbul'da sokak ortasında komşu kavgası: Ortalık savaş alanına döndü - 5

YAŞLI KADINA YUMRUK ATTI

Olay yerinde bulunan polis ekipleri, yeniden olaya müdahale ederek, tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada yerden kalkan kişi, komşusunun yakını olduğu öğrenilen yaşlı bir kadına yumruk attı.

İstanbul'da sokak ortasında komşu kavgası: Ortalık savaş alanına döndü - 6

Yaşlı kadın, aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı.

İstanbul'da sokak ortasında komşu kavgası: Ortalık savaş alanına döndü - 7

Kadının yakınları sinir krizi geçirirken, yumruk atan kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

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