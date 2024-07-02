İstanbul’da sokak ortasında çatışma: 1'i ağır 3 yaralı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup, sokak ortasında çatıştı. Çatışma sırasında caddeden geçen bir kişi ile taraflardan iki kişi, silahlardan çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İstanbul’da sokak ortasında çatışma: 1'i ağır 3 yaralı - 1

İstanbul’da husumetli iki grup sokak ortasında çatıştı, üç kişi yaralandı.

Olay, dün gece saat 23.15 sıralarında Arnavutköy’e bağlı İslambey Mahallesi’nde gerçekleşti.

İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet olan Y.K. ve F.K, telefonla konuşurken tartışmaya başladı.

Tartışmaya başka kişiler de dahil oldu.

Bir süre sonra E.B.K. ve F.K. çalıntı bir motosiklet ile tartıştıkları Y.K’yi vurmak için husumetlilerinin olduğu yere gitti.

Cadde üzerinde husumetlileri olan Y.K’yi gören diğer gruptakiler ateş açtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da sokak ortasında çatışma: 1'i ağır 3 yaralı - 2

Kendisine ateş açıldığını fark eden Y.K. de belindeki silahı çıkararak karşılık verdi.

Y.K. hiç yara almazken saldırı için motosikletle olay yerine gelen E.B.K. ve F.K. yaralandı.

Ayrıca o esnada orada olan ve olayla alakası olmayan 21 yaşındaki Mesut Khazni isimli kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik alarak olayla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul’da sokak ortasında çatışma: 1'i ağır 3 yaralı - 3

Y.K. olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Y.K’nin ifadesinde olayın kız meselesi yüzünden yaşandığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri hazırladıkları raporda olayın uyuşturucu ticareti kaynaklı olduğunu ön gördüklerini belirtti.

Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma devam ederken, yanlışlıkla vurulan Mesut Khazni’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

DAHA FAZLA GÖSTER