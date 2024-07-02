İstanbul’da sokak ortasında çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup, sokak ortasında çatıştı. Çatışma sırasında caddeden geçen bir kişi ile taraflardan iki kişi, silahlardan çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
İstanbul’da husumetli iki grup sokak ortasında çatıştı, üç kişi yaralandı.
Olay, dün gece saat 23.15 sıralarında Arnavutköy’e bağlı İslambey Mahallesi’nde gerçekleşti.
İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet olan Y.K. ve F.K, telefonla konuşurken tartışmaya başladı.
Tartışmaya başka kişiler de dahil oldu.
Bir süre sonra E.B.K. ve F.K. çalıntı bir motosiklet ile tartıştıkları Y.K’yi vurmak için husumetlilerinin olduğu yere gitti.
Cadde üzerinde husumetlileri olan Y.K’yi gören diğer gruptakiler ateş açtı.