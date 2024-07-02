İstanbul’da sokak ortasında çatışma: 1'i ağır 3 yaralı

Kendisine ateş açıldığını fark eden Y.K. de belindeki silahı çıkararak karşılık verdi.

Y.K. hiç yara almazken saldırı için motosikletle olay yerine gelen E.B.K. ve F.K. yaralandı.

Ayrıca o esnada orada olan ve olayla alakası olmayan 21 yaşındaki Mesut Khazni isimli kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik alarak olayla ilgili çalışma başlattı.