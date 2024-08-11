İstanbul’da sokak ortasında kadın cinayeti: Serpil’i “Sünnete gel” diyerek tuzağa çekti
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde sokak ortasında öldürülen Serpil Gül, bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Öldürülen kadının ağabeyi Cihan Yılmaz, kız kardeşinin katil zanlısı Harun Gül tarafından, “Gel, çocuğun sünnet olacak.” denilerek tuzağa düşürüldüğünü söyledi. Cinayetin planlı olduğunu söyleyen acılı ağabey, “İki kişi arkada takip ediyor, bir kişi de önde... Bu olay planlı. Benim devlet büyüklerinden ricam, başka Serpiller genç yaşında hayata veda etmesinler.” diye konuştu.
İstanbul’da sokak ortasında öldürülen Serpil Gül, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Arnavutköy ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi’ndeki Eslem Sokak’ta meydana geldi.
İddiaya göre; Serpil Gül isimli kadın, 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu Harun Gül ile ayrı yaşıyordu.
Harun Gül ile birlikte yaşayan çocuklarını görmeye gelen Serpil Gül, çocukları göremeyince çift arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Harun Gül, Serpil Gül’ü sokak ortasında başından silahla vurdu.
Olayı görenler polise ihbarda bulundu.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.