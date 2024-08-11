İstanbul’da sokak ortasında kadın cinayeti: Serpil’i “Sünnete gel” diyerek tuzağa çekti

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde sokak ortasında öldürülen Serpil Gül, bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Öldürülen kadının ağabeyi Cihan Yılmaz, kız kardeşinin katil zanlısı Harun Gül tarafından, “Gel, çocuğun sünnet olacak.” denilerek tuzağa düşürüldüğünü söyledi. Cinayetin planlı olduğunu söyleyen acılı ağabey, “İki kişi arkada takip ediyor, bir kişi de önde... Bu olay planlı. Benim devlet büyüklerinden ricam, başka Serpiller genç yaşında hayata veda etmesinler.” diye konuştu.

İstanbul’da sokak ortasında kadın cinayeti: Serpil’i “Sünnete gel” diyerek tuzağa çekti - 1

İstanbul’da sokak ortasında öldürülen Serpil Gül, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Arnavutköy ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi’ndeki Eslem Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre; Serpil Gül isimli kadın, 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu Harun Gül ile ayrı yaşıyordu.

Harun Gül ile birlikte yaşayan çocuklarını görmeye gelen Serpil Gül, çocukları göremeyince çift arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Harun Gül, Serpil Gül’ü sokak ortasında başından silahla vurdu.

Olayı görenler polise ihbarda bulundu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da sokak ortasında kadın cinayeti: Serpil’i “Sünnete gel” diyerek tuzağa çekti - 2

Harun Gül, silahla kafasına ateş etmeye çalıştığı sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde 4 çocuk annesi Serpil Gül’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otopsi işlemleri tamamlanan Gül’ün cenazesi sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan alındı.

İstanbul’da sokak ortasında kadın cinayeti: Serpil’i “Sünnete gel” diyerek tuzağa çekti - 3

Helallik alınması için baba evine götürülen Serpil Gül için Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Gül’ün akrabaları ve yakınları katıldı.

Serpil Gül’ün, erkek kardeşlerinin tabutun başından ayrılmadığı görüldü.

Cenaze töreni öncesinde konuşan Serpil Gül’ün ağabeyi Cihan Yılmaz ve akrabası Bülent Durgun olay sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Gül’ün cenazesi defnedilmek üzere Sultanbeyli Teferrüç Mezarlığı’na götürüldü.

İstanbul’da sokak ortasında kadın cinayeti: Serpil’i “Sünnete gel” diyerek tuzağa çekti - 4

“BAŞKA SERPİLLER GENÇ YAŞTA HAYATA VEDA ETMESİN”

Hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirten Serpil Gül’ün ağabeyi Cihan Yılmaz, “Yıl olmuş 2024. İstanbul’un en önemli yerlerinden Arnavutköy’de bir kadın vahşice katlediliyor. Bildiğim kadarıyla 5 yıllık, 4 yıllık bir cezayla bu adam kurtulmayı planlıyor. Benim devlet büyüklerinden ricam, devletimden ricam bu olayın üzerine gidilsin. Başka Serpiller genç yaşında hayata veda etmesinler.” dedi.

İstanbul’da sokak ortasında kadın cinayeti: Serpil’i “Sünnete gel” diyerek tuzağa çekti - 5

“OLAY PLANLI”

Olayın planlı olduğunu vurgulayan Yılmaz, “3 yıldır ayrılar. Kadını kandırıyor. ‘Gel çocuk sünnet olacak sünnete gel’ diyor. Ayrılmış barışmışsın bitmiş. Tasarlayarak planlı. Videoda göründüğü gibi vuruyor kafasına sıkıyor 3 el. İki kişi arkada takip ediyor bir kişi de önde. Bu olay planlı. Sayın Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum bu olayın üzerine gidilsin. Devlet büyüklerimden ricam bu. Acımız büyük devletimiz güçlü bir devlet inşallah bunun hakkından gelir.” diye konuştu.

İstanbul’da sokak ortasında kadın cinayeti: Serpil’i “Sünnete gel” diyerek tuzağa çekti - 6

“ÇOCUKLAR GERİDE KALDI”

Yılmaz, şöyle devam etti:

“Çocuklar geride kaldı. Ben polis karakoluna çıkarken çocuklar bana bağırıyordu ‘Dayı, dayı’ diye. Polisler ve yetiştirme yurdu görevlileri yaklaştırmadılar. Belki de babaları gibi canilik yaparım diye düşündüler. Allah göstermesin, öyle birşey asla olmaz.”
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