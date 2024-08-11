İstanbul’da sokak ortasında kadın cinayeti: Serpil’i “Sünnete gel” diyerek tuzağa çekti

“OLAY PLANLI”

Olayın planlı olduğunu vurgulayan Yılmaz, “3 yıldır ayrılar. Kadını kandırıyor. ‘Gel çocuk sünnet olacak sünnete gel’ diyor. Ayrılmış barışmışsın bitmiş. Tasarlayarak planlı. Videoda göründüğü gibi vuruyor kafasına sıkıyor 3 el. İki kişi arkada takip ediyor bir kişi de önde. Bu olay planlı. Sayın Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum bu olayın üzerine gidilsin. Devlet büyüklerimden ricam bu. Acımız büyük devletimiz güçlü bir devlet inşallah bunun hakkından gelir.” diye konuştu.