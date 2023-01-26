İstanbul'da son yılların en kurak kış sezonu yaşanıyor

İstanbul, son yılların en az yağışlı kış sezonunu geçiriyor. Önceki yıllarda, zorlu kış şartları nedeniyle okulların tatil edildiği, yolların kapandığı, ekiplerin karla mücadele ettiği kentte, bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bahar mevsimini yansıtan görüntülere rastlanıyor.

İstanbul'da son yılların en kurak kış sezonu yaşanıyor - 1

Dünyadaki en büyük sorunların başında gelen insan kaynaklı küresel ısınmaya bağlı oluşan iklim değişikliği nedeniyle dünya daha sıcak bir dönem geçirmeye başladı.

İstanbul'da son yılların en kurak kış sezonu yaşanıyor - 2

Bu yıl sıcaklığın artmasıyla dünyada birçok bölgede sıcaklık rekorları kırıldı.

İstanbul'da son yılların en kurak kış sezonu yaşanıyor - 3

Türkiye'de de genelinde son yılların en kurak kış sezonu yaşanıyor.

İstanbul'da son yılların en kurak kış sezonu yaşanıyor - 4

Beklenen kar yağışı hala gelmedi. Ocak ayının bitmesine bir hafta kala İstanbul'da da sıcaklık mevsim normallerinde.

İstanbul'da son yılların en kurak kış sezonu yaşanıyor - 5

İstanbul’da geçmiş kış sezonlarında çekilen fotoğraflar ile bu yıl aynı noktalardan çekilen karelere bakıldığında kentteki hava değişimi gözler önüne seriliyor.

İstanbul'da son yılların en kurak kış sezonu yaşanıyor - 6

Fotoğrafta Alibeyköy Barajı görülüyor.

İstanbul'da son yılların en kurak kış sezonu yaşanıyor - 7

BAKAN KİRİŞCİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye’nin kurak bir kış geçirdiğini, Şubat ayıyla birlikte yağışlı dönemin başlamasının beklendiğini söyledi. Kirişci, ''Tarımsal üretim açısından şu an için kriz yok” dedi ancak kuraklık sürdükçe riskin de büyüyeceğini belirtti.

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