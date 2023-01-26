İstanbul'da son yılların en kurak kış sezonu yaşanıyor

BAKAN KİRİŞCİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye’nin kurak bir kış geçirdiğini, Şubat ayıyla birlikte yağışlı dönemin başlamasının beklendiğini söyledi. Kirişci, ''Tarımsal üretim açısından şu an için kriz yok” dedi ancak kuraklık sürdükçe riskin de büyüyeceğini belirtti.