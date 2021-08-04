İstanbul'da 'sopalı şifacı' kaçtı ama kuyruk bitmiyor

"ALMANYA'DAN GELDİK"

Ahmet Özkaya ise, "Almanya'dan geldik. İznimizi yarıda bırakıp Sinop'tan İstanbul'a geldik. Yokmuş burada biz de beklemeyeceğiz. Sosyal medyadan görüp inandık" dedi.

Özkaya'nın eşi Meryem Özkaya de "Bir umut bekliyoruz belki çocuğumuz konuşur yürür. Zamanında hoca için Irak'a gidecektik. Randevu için bizden 25 bin Euro istediler, randevuyu alacak kişiler istedi" ifadesini kullandı. Ofis önünde bekleyen başka bir kişi ise, " Ben dün buralarda sordum yarın gelecek dediler. Ben de bugün belki gelir diye yine geldim. Kimse bize kapanacak demedi" şeklinde konuştu.