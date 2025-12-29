İstanbul'da su bitiyor. "Yağmura engel oluyoruz"
29.12.2025 10:05
İHA
İstanbul'da kuraklık devam ediyor. Kentin barajlarında su seviyesi yüzde 17'ye kadar düşerken uzmanlar, yağışların barajları yeterince doldurmamasının nedenini açıkladı.
İstanbul'un barajları alarm veriyor.
Artan nüfus, bilinçsiz su tüketimi, bozuk musluklar, kapatılan dereler ve küresel ısınma gibi bir çok farklı nedenle artık büyük şehirlerde daha fazla su sıkıntısı gündeme geliyor.
İstanbul’da İSKİ verilerine göre barajların genel doluluk oranları yüzde 17 seviyelerine kadar geriledi.
NEDENLER TEK TEK SIRALANDI
İstanbul’a eskisi kadar yağış almamasının nedeni artan nüfus ile birlikte doğalgaz kullanımına bağlı ısı adaları olarak gösterildi.
Uzmanlar, yağmur bulutları şehrin üzerine geldiğinde ısı adaları nedeniyle dağıldığını belirtiyor. Ayrıca şehirde küçük görünen bir çok unsurun kuraklığa davetiye çıkardığı ifade ediliyor.
Bozuk musluklar, fazla harcanan lavabo suyu, araba temizliği gibi nedenler yıllık ortalamada büyük bir tüketim alanı dolduruyor.
Deniz suyunun arıtılması ve gümüş iyodürü bulut tohumlama yapılarak yağmur yağdırılması en öncelikli gösterilen çözümler arasında yer alıyor.
"SUSUZLUKLA KARŞI KARŞIYA KALMANIN EŞİĞİNDEYİZ"
İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, şehrin yaşadığı su sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"İstanbul’daki barajların yüzde yüz dolu olması 5-6 ay yeter ancak. İstanbul’da su sorunu hiçbir zaman bitmedi ama bunun çözümleri de var." diye konuşan Çetintaş, "Her an susuzlukla karşı karşıya kalmanın eşiğindeyiz." ifadelerini kullandı.
İstanbul’da geçmişte 123 adet derenin olduğunu ancak bu derelerin bir bölümünün kapatılıp yok edildiğine değinen Çetintaş, "Yağmur sularının yüzde 70’i genellikle denizlere gidiyor oysa geçmişte barajlara gidiyordu. İstanbul’da yaklaşık 4,5 milyon bina var. Bunlara iş yerlerini, sanayi bölgelerini de eklediğimizde sayı çok daha fazla oluyor." dedi.
"ISI ADASI NEDENİYLE YAĞIŞ BULUTLARI DAĞILIYOR"
"İstanbul’daki yaklaşık 4,5 milyon konutun işyerinin hepsinin birden doğalgaz yaktığını düşündüğümüzde, biz İstanbul’un havasını ısıtıyoruz." açıklamasında bulunan Çetintaş, yağmur bulutlarının yağmasına engel olunduğunu dile getirdi.
Yağmur bulutları şehre yaklaştığı zaman dağılıp ısı buharının bulutları yok ettiğinden bahseden Çetintaş, "Isı adası nedeniyle yağış bulutları dağılıyor. İSKİ’nin bulutları tohumlayarak yağmur yağdırmaları gerekiyor. Gümüş iyodürü bulut tohumlama yapılarak yağmur yağdırılması gerekiyor. Yağmurun barajları doldurması için 28 gün kesintisiz yağması lazım. 10 gün yoğun bir kar yağışı olduğunda barajların dolmasına yardım eder." dedi.
ÖNERİLER
Su kıtlığı için İstanbul’u kötü bir geleceğin beklediğini ifade eden Çetintaş, şöyle devam etti:
"Dünya genelinde 125 şehirde deniz suyu arıtılarak kullanılıyor. İstanbul’da deniz suyunun arıtılarak kullanılması için en uygun noktalar Papuçdere ve Kazandere barajlarıdır. Buraya yapılan bir deniz suyu arıtma tesisi ile İstanbul’un su sıkıntısını çözülebilir. Çünkü Karadeniz’in tuzluluk oranı binde beş oranındadır. Bu nedenle kolay arıtılabilir. Bu bizim en büyük çözümlerimizden birisi olmalıdır. İSKİ’nin musluk bizden kampanyası başlatarak bozuk muslukların tamirini sağlayacak proje yapmalıdır. Tuvaletlerde sifon çekilirken daha az su kullanmak için içerisine iki litre su şişesi konulmalıdır."