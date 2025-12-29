İstanbul'da su bitiyor. "Yağmura engel oluyoruz"

İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, şehrin yaşadığı su sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İstanbul’daki barajların yüzde yüz dolu olması 5-6 ay yeter ancak. İstanbul’da su sorunu hiçbir zaman bitmedi ama bunun çözümleri de var." diye konuşan Çetintaş, "Her an susuzlukla karşı karşıya kalmanın eşiğindeyiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul’da geçmişte 123 adet derenin olduğunu ancak bu derelerin bir bölümünün kapatılıp yok edildiğine değinen Çetintaş, "Yağmur sularının yüzde 70’i genellikle denizlere gidiyor oysa geçmişte barajlara gidiyordu. İstanbul’da yaklaşık 4,5 milyon bina var. Bunlara iş yerlerini, sanayi bölgelerini de eklediğimizde sayı çok daha fazla oluyor." dedi.